السكنية: تأهيل 22 تحالفا تضم 41 شركة لمشاريع “المطور العقاري”

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم الأحد تأهيل 22 تحالفا تضم 41 شركة كويتية وعالمية للمشاركة في المرحلة التالية من إجراءات طرح ثلاثة مشاريع إسكانية ضمن مشروع (المطور العقاري) بهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع السكنية المتكاملة في البلاد.

وقال نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص بالتكليف في المؤسسة المهندس أحمد الأنصاري في تصريح صحفي إن تأهيل التحالفات يأتي تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بما يدعم تسريع إجراءات تنفيذ المشاريع الإسكانية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وفق الأطر القانونية والفنية المعتمدة.

وأضاف الأنصاري أن هذه الخطوة تسهم في تطوير مشاريع سكنية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب أهداف الدولة في مجال التنمية العمرانية.

وأوضح أن التحالفات المؤهلة استوفت المتطلبات الفنية والمالية اللازمة وفقا لأحكام القانون رقم (118) لسنة 2023 وتعديلاته الذي ينظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية.

وذكر أن نتائج التأهيل أسفرت عن تأهل ستة تحالفات لمشروع مدينة المطلاع (M-3) وثمانية تحالفات لمشروع شرق مدينة سعد العبدالله (ESA-1) وثمانية أخرى لمشروع غرب مدينة سعد العبدالله والمحور الخدمي في مدينة جابر الأحمد (WSA-1 + J-1).

وبين أن التحالفات المؤهلة تضم 27 شركة كويتية و14 شركة عالمية بما يعكس حجم اهتمام الشركات المحلية والعالمية بالمشاركة في المشاريع الإسكانية والتنموية التي تنفذها المؤسسة ويؤكد جدية القطاع الخاص في المساهمة بتنفيذ مشاريع نوعية في البلاد.

وأكد التزام المؤسسة بتطبيق أعلى معايير الشفافية والكفاءة والتنافسية في مختلف مراحل طرح وتنفيذ المشاريع بما يضمن اختيار أفضل التحالفات القادرة على تنفيذ مشاريع نوعية وتحقيق أفضل قيمة للدولة والمواطنين.

وأشار الأنصاري إلى أن مرحلة التأهيل تمثل محطة رئيسية في استكمال إجراءات طرح المشاريع الثلاثة تمهيدا للانتقال إلى المراحل اللاحقة وفق أعلى المعايير الفنية والمالية وصولا إلى تنفيذ مشاريع سكنية متكاملة ترتقي بجودة الحياة وتعزز التنمية العمرانية المستدامة.

وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار توجه المؤسسة نحو تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من الخبرات والكفاءات المحلية والعالمية في تنفيذ المشاريع الإسكانية بما يدعم توفير الرعاية السكنية للمواطنين وفق أفضل الممارسات والمعايير.