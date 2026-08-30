جمارك مطار الكويت "T4" تحبط تهريب 1603 أوراق A4 مشبعة بمادة الكيميكال المخدرة زنتها 13.15 كغم

أعلنت الإدارة العامة للجمارك تمكن رجالها في إدارة جمارك مطار الكويت (T4) من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة الكيميكال المخدرة بحوزة مسافر من جنسية أوروبية قادم من مدينة لندن بصفة زائر بحوزته 1603 أوراق A4 مشبعة بمادة الكيميكال المخدرة بزنة إجمالية 154ر13 كيلوغرام.

وقالت (الجمارك) في بيان صحفي اليوم الأحد إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح الرامية إلى تعزيز الرقابة الجمركية والتصدي لمحاولات تهريب المواد الممنوعة وبإشراف نائب رئيس الإدارة العامة للجمارك لشؤون المنافذ الجمركية والبحث والتحري صالح العمر وبفضل يقظة رجال الجمارك وجهودهم الميدانية في أعمال التفتيش والرقابة الجمركية.

وأوضحت أن عملية الضبط جاءت بعد إخضاع أمتعة المسافر لإجراءات التفتيش الجمركي الدقيقة حيث أسفرت عن العثور بحوزته على 1603 أوراق من حجم A4 مشبعة بمادة الكيميكال المخدرة بلغ إجمالي زنتها 154ر13 كيلوغرام في محاولة لتمريرها عبر الرقابة الجمركية.

وأشارت إلى أن إجراءات الضبط تمت بإشراف نائب رئيس الإدارة العامة للجمارك لشؤون المنافذ الجمركية والبحث والتحري الذي تابع سير الإجراءات الميدانية ووجه إلى سرعة استكمال محضر الضبط واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإحالة المتهم والمضبوطات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والخمور وفق الأنظمة المعمول بها.