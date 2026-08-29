أطباء بلا حدود تستنكر غارة للاحتلال الإسرائيلي داخل مجمع مستشفى الأقصى في غزة

قطاع غزة

أعربت منظمة (أطباء بلا حدود) عن صدمتها واستنكارها الشديدين ازاء التقارير التي تفيد بوقوع غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي داخل مجمع مستشفى الأقصى في قطاع غزة اليوم السبت.

وحذرت المنظمة في منشور على حسابها بمنصة (اكس) من الاستهداف المتكرر لقوات الاحتلال للمستشفيات مشددة على اهمية احترام حياد المستشفيات وضرورة ان تكون أماكن آمنة للمرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

ولفتت إلى أن الهجوم الاخير يأتي بعد أقل من شهر على غارة أخرى لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت فيها مستشفى الأقصى أسفرت بدورها عن تدمير مستودعات للامدادات الطبية.

وأكدت ضرورة الحفاظ على حماية المرافق الصحية وضمان قدرتها على مواصلة تقديم الرعاية الطبية للمرضى والعاملين في القطاع الصحي.