أنقرة تستدعي السفير الأوكراني بسبب الهجوم على سفينتين تركيتين

وزارة الخارجية التركية

استدعت تركيا السفير الأوكراني على خلفية هجومين وقعا هذا الأسبوع في البحر الأسود، واستهدفا سفينة تركية وسفينة ثانية جاءت لقطر الأولى، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية التركية السبت.

وقالت الوزارة لوكالة فرانس برس إن الهجومين وقعا الأربعاء والخميس.

وجاء في بيان الوزارة “خلال الاجتماع، شددت تركيا على الضرورة المطلقة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والملاحة والبيئة في البحر الأسود”.

وأوضح البيان أن سفينة الحاويات التركية “ليدر بوردو مافي” استُهدفت الأربعاء أثناء وجودها قبالة السواحل الروسية على البحر الأسود.

وفي اليوم التالي، استُهدفت أيضا السفينة “ليدر كوجاتبه” التي أُرسلت لقطر سفينة الحاويات، بحسب الوزارة.

ولم تذكر الوزارة ما إذا كان الهجومين أسفرا عن سقوط ضحايا.

وبحسب وسائل إعلام تركية محلية، قطرت سفينة الحاويات إلى ميناء سامسون التركي.

وتدعو أنقرة منذ أسابيع أوكرانيا وروسيا إلى تعليق هجماتهما على السفن المدنية في البحر الأسود.

ويسعى البلدان المتحاربان إلى إلحاق الضرر بمصادر عائدات التصدير لدى كل منهما ضمن الحرب التي اندلعت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.

وتنشط السفن التجارية التركية في البحر الأسود، وتبحر تحت أعلام دول مختلفة، وقد تعرض عدد منها لهجمات بطائرات مسيّرة يُشتبه في أن أوكرانيا أطلقتها.

ولم تنضم تركيا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي، والتي تحافظ على علاقات مع كييف وموسكو على حد سواء، إلى العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

وفي 8 آب/أغسطس، دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى “وقف موقت” للهجمات في البحر الأسود وقال وقتها “لقد امتد النزاع ليشمل كامل البحر الأسود”، مضيفا أن “الهجمات تستهدف كل السفن التجارية دون تمييز”.