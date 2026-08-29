الداخلية: كشف جريمة قتل عمد حاول مرتكبها إخفاء معالمها بإضرام حريق في أحد جواخير السالمي

الموقوف

تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً بالإدارة العامة للمباحث الجنائية «إدارة مباحث محافظة الجهراء»، من كشف غموض واقعة حريق ووفاة داخل أحد الجواخير في منطقة السالمي، وضبط المتهم، وهو من الجنسية البنغلاديشية، بعدما أثبتت التحريات أنها جريمة قتل عمد.

وكان بلاغ قد ورد إلى غرفة العمليات يفيد باندلاع حريق داخل الجاخور ووجود شخص متوفى، وبالانتقال والمعاينة عُثر على جثة متفحمة تعود لمواطن خليجي، كما رصدت آثار دماء داخل مركبته، ما أثار الشبهة حول وقوع جريمة قتل سبقت اندلاع الحريق.

وأسفرت عمليات البحث والتحري عن العثور على ملابس ومتعلقات خاصة بالمجني عليه، إلى جانب مؤشرات تدل على محاولة طمس آثار الجريمة، وبجمع المعلومات وتتبع خيوط الواقعة حامت الشبهات حول حارس الجاخور.

حيث تم ضبطه ومواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر المتهم بارتكاب الجريمة إثر خلاف نشب بينهما، موضحاً أنه اعتدى على المجني عليه بعصا خشبية، ثم نقله إلى منطقة الأعلاف داخل الجاخور وأضرم النار في الموقع بقصد إزهاق روحه وإخفاء معالم الجريمة، كما حاول إزالة آثار الدماء والتخلص من بعض متعلقات المجني عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم وإحالته إلى جهة الاختصاص، وتؤكد وزارة الداخلية أن أجهزتها الأمنية ستواصل جهودها لكشف ملابسات القضايا وضبط مرتكبيها، والتصدي بكل حزم لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع وسلامته، وتقديمه إلى العدالة.