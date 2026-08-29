الأشغال: مواصلة تنفيذ أعمال صيانة جذرية لرفع كفاءة الطرق في منطقة العارضية

جانب من أعمال الصيانة الجذرية وتطوير شبكة الطرق في منطقة العارضية

أعلنت وزارة الأشغال العامة مواصلة أعمال الصيانة الجذرية وتطوير شبكة الطرق في منطقة العارضية بمحافظة الفروانية ضمن برنامج متكامل يستهدف الارتقاء بمستوى البنية التحتية وتحسين كفاءة الطرق.

وقالت (الأشغال) في بيان صحفي اليوم السبت إن الأعمال تتضمن تنفيذ طبقات الأسفلت وأعمال الفرش إلى جانب إجراء المعالجات الفنية اللازمة بما يسهم في رفع كفاءة الطرق وتعزيز انسيابية الحركة المرورية وتوفير خدمات أكثر جودة للمواطنين والمقيمين.

وأضافت أن أعمال الصيانة تأتي في إطار توجيهات وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان بضرورة الإسراع في تنفيذ مشاريع الصيانة ورفع معدلات الإنجاز مع الالتزام بالاشتراطات الفنية وتطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة.