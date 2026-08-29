تقرير بيت التمويل الكويتي عن سوق العقار المحلي للربع الثاني لعام 2026

مدينة الكويت

قال تقرير بيت التمويل الكويتي عن سوق العقار المحلي خلال الربع الثاني من 2026 أن نسب إشغال العقارات الاستثمارية في الكويت استقرت عن معدلاتها السابقة لكافة مستويات أنواع العقارات الاستثمارية حيث سجلت تلك النسبة بين 88% إلى 92%.

قيمة إيجارات السكن الخاص:

وأضاف التقرير أن متوسط القيم الإيجارية للسكن الخاص في الربع الثاني 2026 شهد انخفاضاً طفيفاً لبعض مناطق السكن الخاص في المحافظات على أساس سنوي، وفي ظل التراجع المحدود في أسعار السكن الخاص يلاحظ انخفاض طفيف في القيمة الإيجارية في أغلب مواقع هذه الفئة من العقارات ، كما أن انتظار تخصيص الطلبات الإسكانية شجع اتجاه شريحة كبيرة من المواطنين إلى تأجير السكن الخاص، مما أدى إلى زيادة المعروض منه، في ظل قوة الطلب على المناطق القريبة من مقار العمل والتسوق التي حفزت طلب المستأجرين على هذه الفئة من العقارات.

متوسط القيمة الإيجارية للسكن الخاص

جدول متوسط القيم الإيجارية لعقار السكن الخاص بالدينار الكويتي لمساحة 400 م حديث البناء في محافظات الكويت خلال الربع الثاني 2026:

فيما انخفض متوسط القيمة الإيجارية في السكن الخاص مساحة 400 متر على مستوى المحافظات مسجلاً 679 دينار بنهاية الربع الثاني 2026 بانخفاض ربع سنوي طفيف نسبته 1.9%، كما شهد انخفاضاً بنسبة 3.1% على أساس سنوي، ويصل المتوسط في محافظة العاصمة إلى 845 دينار بانخفاض سنوي نسبته 0.9%، ويبلغ في محافظة حولي 747 دينار بانخفاض سنوي محدود نسبته 3.5%. وفي محافظة الفروانية تصل القيمة الإيجارية إلى 537 دينار منخفضة بنسبة 5.2% على أساس سنوي ، وفي محافظة مبارك الكبير يبلغ متوسط القيمة الإيجارية 637 دينار لذات المساحة بانخفاض 2.6% على أساس سنوي ، ويبلغ متوسط القيمة الإيجارية في محافظة الأحمدي 505 دينار، أما في محافظة الجهراء يبلغ متوسط السعر 450 دينار.

قيمة إيجارات السكن الاستثماري:

يصل متوسط القيمة الايجارية للشقة في مناطق العقارات الاستثمارية على مستوى المحافظات إلى حدود 350 دينار بنهاية الربع الثاني 2026 بزيادة طفيفة نسبتها 0.4% على أساس ربع سنوي، فيما شهد هذا المؤشر زيادة 1.3% على أساس سنوي، وتفاوتت نسب الزيادة السنوية لمتوسط القيمة الايجارية بين المناطق والمحافظات، ففي محافظة العاصمة سجل متوسط الإيجار 377 دينار مرتفعاً 0.8% على أساس سنوي. بينما يبلغ في محافظة حولي 371 دينار، أعلى بنسبة 1.9% على أساس سنوي.

تصل القيمة الإيجارية في محافظة الفروانية إلى 343 دينار أي أعلى بنسبة 0.7% على أساس سنوي، بينما يسجل متوسط الإيجار في محافظة الأحمدي حدود 310 دينار بزيادة سنوية نسبتها 2.0%، ويصل متوسط الإيجار في محافظة مبارك الكبير إلى 360 دينار دون تغير سنوي، وفي محافظة الجهراء يسجل المتوسط 345 دينار بزيادة نسبتها 3.0% على أساس سنوي.

متوسط القيمة الإيجارية للعقار الاستثماري

جدول متوسط تداول قيم الإيجارات بالدينار الكويتي للعقارات الاستثمارية في محافظات الكويت خلال الربع الثاني 2026:

قيمة إيجارات العقارات التجارية:

سجل متوسط قيمة إيجار المتر التجاري للـدور الأرضي 29.1 دينار بنهاية الربع الثاني 2026، ويصل المتوسط في مدينة الكويت بمحافظة العاصمة إلى 39 دينار للمتر المربع، وفي منطقة حولي يصل إلى 30 دينار وفي السالمية إلى 35 دينار. ويسجل في منطقة الفروانية أيضاً 35 ديناراً، بينما في خيطان يسجل 31 دينار بنهاية الربع الثاني 2026.

متوسط القيمة الإيجارية للمتر المربع في العقار التجاري

يبلغ متوسط إيجار المتر المربع من العقار التجاري في الميزانين 13.3 دينار بنهاية الربع الثاني 2026 على مستوى المحافظات، ويصل في بعض مناطق محافظة العاصمة إلى 16.5 دينار، وفي المناطق التجارية في منطقة حولي يبلغ المتوسط 14 دينار، فيما يبلغ 15 دينار في السالمية، في حين يبلغ متوسط السعر في مناطق الفحيحيل 13.8 دينار، ويقل عن ذلك في منطقة المنقف مسجلاً 12 دينار، ويسجل في منطقة الفروانية 15 دينار.

تختلف القيمة الإيجارية في المكاتب حسب الموقع ونوعية التشطيب وما يقدمه من خدمات للمستأجرين ورواد العقار، حيث يسجل المتوسط 9.3 دينار للمتر المربع بنهاية الربع الثاني 2026 على مستوى المحافظات، ويصل متوسط الإيجار في مدينة الكويت بمحافظة العاصمة 13.5 دينار، ويصل في منطقة حولي إلى 9 دينار، وفي السالمية يسجل المتوسط 9.3 دينار، وفي منطقة الفروانية 8.5 دينار، كما يصل في منطقة الفحيحيل إلى 8.5 دينار للمتر المربع بنهاية الربع الثااني 2026.

متوسط قيم تداول الإيجارات للعقارات التجارية بالدينار الكويتي في محافظات الكويت “الربع الثاني 2026، متوسط سعر متر صافي المساحة التأجيرية (د.ك):

يصل متوسط السعر التأجيري للمتر المربع الصناعي إلى 5 دينار للسرداب في منطقة الشويخ الصناعية بنهاية الربع الثاني 2026، في حين يسجل للدور الأرضي 26.5 دينار وللميزانين 4.0 دينار، وفي منطقة الري للسرداب يسجل المتوسط 4.5 دينار، فيما يصل إلى 26.5 دينار للدور الأرضي وللميزانين 4.5 دينار.

قيمة إيجارات القسائم الصناعية:

تختلف الأسعار باختلاف المواقع وباقي المميزات الأخرى والمساحة، ويبلغ متوسط سعر المتر التأجيري في منطقة العارضية (المخازن) للسرداب 4.5 دينار أوللميزانين، أما للدور الأرضي 8 دينار بنهاية الربع الثاني 2026، بينما في منطقة العارضية (الحرفية) يسجل للسرداب 8 دينار ويسجل للدور الأرضي 24.8 دينار وللميزانين 5.5 دينار، كما يبلغ المتر في منطقة شرق الأحمدي للسرداب أو للميزانين 3.5 دينار ويصل للدور الأرضي إلى 15.3 دينار، وتصل القيمة الايجارية للمتر في منطقة الفحيحيل الصناعية للسرداب إلى 4 دينار بنهاية الربع الثاني 2026 وترتفع عن ذلك للمتر المربع في الدور الأرضي حيث تصل إلى 22 دينار فيما تصل إلى 4.5 للميزانين.

متوسط القيمة الإيجارية في المتر المربع من القسائم الصناعية

متوسط تداول قيم الإيجارات للقسائم الصناعية بالدينار الكويتي في محافظات الكويت الربع الثاني 2026 متوسط سعر متر صافي المساحة التأجيرية (د.ك):