سفير الكويت بالهند: متطوعو الكويت والخليج يجسدون نموذجا للتعاون المشترك في العمل الإنساني

سفير دولة الكويت في نيودلهي مشعل الشمالي

أكد سفير دولة الكويت في نيودلهي مشعل الشمالي أن متطوعي دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي يجسدون من خلال تنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات الإغاثية في الهند نموذجا متميزا للتنسيق والتعاون المشترك في مجالات العمل الإنساني.

وذكرت سفارة دولة الكويت لدى الهند في بيان تلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نسخة منه اليوم السبت أن ذلك جاء خلال لقاء عقده السفير الشمالي مع وفد نماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي برئاسة خالد الشامري رئيس قطاع البرامج والمبادرات إلى جانب فريق سحابة أمل التطوعي على هامش زيارة الوفد إلى الهند لتنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات الإنسانية المشتركة.

وأعرب السفير الشمالي عن تقديره للجهود التي تبذلها المؤسسات والفرق التطوعية في المجال الخيري والإنساني مشيدا بما يمثله حضور الوفد الذي يضم مشاركين من الكويت والبحرين والمملكة العربية السعودية من صورة مشرقة للتعاون الخليجي المشترك في ميادين العطاء وخدمة الإنسان.

وأكد أن العمل الخيري والإنساني يمثل قيمة راسخة في المجتمع الكويتي ويعكس ما جبل عليه أهل الكويت من حب الخير ومد يد العون للمحتاجين مشيرا إلى أن المبادرات الإنسانية تظل من أهم الوسائل التي تعزز التواصل بين الشعوب وتبني جسور المحبة والتعاون.

وقال إن دولة الكويت عرفت تاريخيا بدعمها للعمل الإنساني وأن المؤسسات الخيرية الكويتية أصبحت شريكا فاعلا في تقديم المساعدات وتنفيذ المشاريع التي تستهدف تحسين حياة الإنسان في العديد من المجتمعات مؤكدا أهمية استمرار هذه الرسالة وفق الأطر المنظمة وبما يحقق أكبر أثر ممكن للمستفيدين.

وأضاف أن ما تقوم به نماء الخيرية والفرق التطوعية من تنفيذ للمشاريع الإنسانية يعكس أهمية الشراكة بين المؤسسات الخيرية والمتطوعين لافتا إلى أن العمل الميداني يمنح المبادرات الإنسانية قيمة إضافية لأنه يتيح التعرف بصورة مباشرة على احتياجات المجتمعات والعمل على تلبيتها وفق الأولويات الفعلية.

وأشاد بحضور فريق سحابة أمل التطوعي ومشاركته في تنفيذ المشاريع إلى جانب نماء الخيرية معتبرا أن وجود مشاركين من الكويت والبحرين والسعودية يمثل نموذجا جميلا للتعاون الخليجي المشترك في العمل الإنساني ويؤكد أن قيم الخير والعطاء تتجاوز الحدود وتجمع أبناء الخليج على هدف إنساني واحد.

وثمن السفير جهود أعضاء الفريق وحرصهم على الحضور الميداني وتنفيذ المشاريع بروح تطوعية صادقة مشيدا بما يجسده الفريق من نموذج إيجابي للشباب الخليجي في خدمة الإنسان وتعزيز قيم التكافل والعطاء.

كما أعرب عن ترحيب سفارة دولة الكويت لدى الهند بمثل هذه المبادرات التي تعكس الوجه المشرق للكويت وأبناء دول الخليج في ميادين العمل الإنساني.

ومن جانبه أكد رئيس قطاع البرامج والمبادرات في نماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي خالد الشامري أن هذا اللقاء يمثل دعما معنويا مهما للجهود الإنسانية التي تبذلها المؤسسات والفرق التطوعية لخدمة المستفيدين.

وقال الشامري إن زيارة الوفد إلى الهند تأتي في إطار تنفيذ عدد من المشاريع الإنسانية بالشراكة بين نماء الخيرية وفريق سحابة أمل التطوعي مشيرا إلى أن هذه الشراكات تعكس حرص نماء على توسيع دائرة التعاون مع الفرق والمؤسسات التي تحمل رسالة إنسانية مشتركة بما يسهم في الوصول إلى المستفيدين وتحقيق أثر أكبر.

وأشار إلى أن مشاركة متطوعين من الكويت والبحرين والمملكة العربية السعودية في هذه الرحلة تحمل رسالة خليجية وإنسانية مهمة مفادها أن العمل الخيري يجمع الشعوب على قيم الرحمة والتكافل والعطاء وأن الإنسان المحتاج هو محور هذه الجهود بصرف النظر عن الحدود والجغرافيا.

وأكد أن نماء الخيرية ستواصل تنفيذ مشاريعها الإنسانية والتنموية بالتعاون مع شركائها معربا عن شكره لأهل الخير والمتبرعين الذين يساهمون في استمرار هذه المشاريع وتحويلها إلى واقع ملموس.