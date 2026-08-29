بنك الكويت الوطني يواصل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بحلول مصرفية وتمويلية متكاملة تعزز توسعها

يواصل بنك الكويت الوطني ترسيخ ريادته في مجال الخدمات المصرفية للأعمال من خلال تقديم منظومة متكاملة من الحلول المصرفية والتمويلية المصممة خصيصاً لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق نمو مستدام، انطلاقاً من إيمانه بأن نجاح الأعمال لا يقاس فقط بحجم المبيعات التي تحققها، بل بقدرتها على تحويل تلك المبيعات إلى فرص جديدة للتوسع والتطوير وتعزيز القدرة التنافسية.

وفي ظل الدور الحيوي الذي تؤديه الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم النشاط الاقتصادي ودفع عجلة التنمية، يواصل البنك تطوير خدماته وحلوله المبتكرة بما يواكب احتياجات هذا القطاع الحيوي ويمنح أصحاب الأعمال الأدوات اللازمة لإدارة أعمالهم بكفاءة أكبر، وتعزيز مرونتهم التشغيلية، والاستفادة من الفرص المتاحة للنمو والتوسع.

وتجسد الخدمات المصرفية للأعمال التي يوفرها “الوطني” هذه الرؤية من خلال تقديم منظومة متكاملة تجمع بين حلول المدفوعات والتمويل والخدمات المصرفية اليومية والدعم المتخصص تحت سقف واحد، بما يساعد أصحاب الأعمال على التركيز على تنمية مشاريعهم وتحقيق أهدافهم المستقبلية بثقة.

POS Financing

وانطلاقاً من حرصه على توفير حلول تمويلية تستند إلى الأداء الحقيقي للأعمال، يقدم بنك الكويت الوطني خدمة تمويل أجهزة نقاط البيع (POS Financing)، التي تتيح للعملاء المؤهلين الحصول على تمويل يتراوح بين 10 آلاف و30 ألف دينار كويتي، استناداً إلى حجم المبيعات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع التابعة للبنك خلال الاثني عشر شهراً السابقة.

ويعكس هذا الحل مفهوماً متطوراً للتمويل، حيث تصبح المبيعات اليومية مؤشراً على قوة النشاط التجاري وإمكاناته المستقبلية، بما يتيح لأصحاب الأعمال الاستفادة من نجاحهم التشغيلي للحصول على التمويل اللازم لتنفيذ خططهم التوسعية دون الحاجة إلى إجراءات معقدة أو حلول تمويلية تقليدية قد لا تتناسب مع طبيعة الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

وللاستفادة من هذه الخدمة، يشترط أن يكون لدى العميل جهاز نقاط بيع نشط تابع لبنك الكويت الوطني وأن يكون قد حقق مبيعات لا تقل عن 50 ألف دينار كويتي عبر أجهزة نقاط البيع خلال الاثني عشر شهراً الماضية. ويتم تنفيذ طلب التمويل خلال 5 أيام عمل كحد أقصى من تاريخ استكمال المستندات وتقديم الطلب بصورة صحيحة.

ويمكن الاستفادة من التمويل في تلبية العديد من الاحتياجات التشغيلية والاستثمارية، بما في ذلك التوسع وافتتاح فروع جديدة، وشراء المعدات والتجهيزات، وزيادة المخزون، وتحسين إدارة التدفقات النقدية، وتغطية المصروفات التشغيلية اليومية، الأمر الذي يمنح الشركات مرونة أكبر وقدرة أعلى على الاستفادة من فرص النمو ومواكبة متطلبات السوق المتغيرة.

وإدراكاً منه لاختلاف احتياجات الشركات باختلاف أحجامها ومراحل نموها، يوفر بنك الكويت الوطني من خلال الخدمات المصرفية للأعمال أربع باقات اشتراك مرنة هي: الأساسية والبرونزية والفضية والذهبية، بما يتيح لأصحاب الأعمال اختيار الباقة التي تتناسب مع حجم نشاطهم التجاري ومستوى عملياتهم واحتياجاتهم المصرفية.

وتم تصميم هذه الباقات لتبسيط العمليات المصرفية اليومية وتعزيز الكفاءة التشغيلية للشركات، حيث توفر مجموعة من الخدمات والمزايا التي تتطور بالتوازي مع نمو الأعمال وتوسعها، بما يضمن حصول كل شركة على الحلول التي تتناسب مع متطلباتها الفعلية.

وتشمل الباقات مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية للأعمال، من بينها أجهزة نقاط البيع، وخدمات تحويل الرواتب، والتحويلات المحلية، والبطاقات الائتمانية للشركات، والبطاقات مسبقة الدفع، إضافة إلى مزايا إضافية تختلف وفقاً للباقة المختارة، بما يمنح العملاء المرونة اللازمة للاستفادة من الخدمات التي تلبي احتياجاتهم التشغيلية والمالية في كل مرحلة من مراحل نمو أعمالهم.

كما تتيح الباقات للعملاء الاستفادة من حلول مصرفية متطورة قابلة للتوسع، بما يواكب تطور أعمالهم ويمنحهم تجربة مصرفية أكثر سهولة وكفاءة، بدءاً من الشركات الناشئة وحتى الشركات التي تشهد نمواً متسارعاً في عملياتها وأنشطتها.

دعم متخصص

ولا تقتصر الخدمات المصرفية للأعمال التي يقدمها “الوطني” على الحلول التمويلية والمصرفية فحسب، بل تمتد إلى توفير دعم متخصص من خلال فريق من مسؤولي ومديري العلاقات ذوي الخبرة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والذين يمتلكون فهماً عميقاً لاحتياجات هذا القطاع والتحديات التي يواجهها.

ويعمل هؤلاء المتخصصون على مساعدة العملاء في تحديد الحلول والخدمات الأنسب لطبيعة أعمالهم وأهدافهم المستقبلية، بما يضمن حصولهم على تجربة مصرفية أكثر فعالية وقدرة على تلبية احتياجاتهم المتغيرة مع نمو عملياتهم وتوسعها.

ويعكس هذا النهج التزام بنك الكويت الوطني بتقديم قيمة حقيقية تتجاوز الخدمات المصرفية التقليدية، من خلال بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء قائمة على الفهم العميق لاحتياجاتهم وتوفير الحلول التي تدعم نجاحهم واستدامة نموهم.

ويؤكد بنك الكويت الوطني أن استراتيجيته في قطاع الخدمات المصرفية للأعمال ترتكز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف مراحل نموها، من خلال حلول متكاملة تغطي المدفوعات والتمويل والخدمات المصرفية اليومية والاستشارات المتخصصة، بما يساعدها على تعزيز كفاءتها التشغيلية، ومواجهة التحديات المتغيرة، والاستفادة من الفرص الواعدة بثقة ومرونة.

إن كل عملية بيع لا تمثل مجرد إيراد، بل مؤشراً حقيقياً على أداء الأعمال وإمكاناتها المستقبلية، وفرصة يمكن استثمارها لتحقيق المزيد من النمو والتوسع. ومن هذا المنطلق، يتيح بنك الكويت الوطني لأصحاب الأعمال الاستفادة من أدائهم التجاري لتحويل نجاحاتهم اليومية إلى حلول تمويلية تدعم خططهم التوسعية وتواكب طموحاتهم المستقبلية. ومع خدمة تمويل أجهزة نقاط البيع من “الوطني”، يمكن للمبيعات المحققة أن تسهم في توفير التمويل اللازم للخطوات القادمة، بما يعزز قدرة الشركات على التوسع والاستثمار في فرص جديدة.

وبهذا النهج المتكامل، يواصل بنك الكويت الوطني ترسيخ دوره شريكاً مالياً موثوقاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تزويدها بالأدوات والحلول التي تساعدها على النمو المستدام وتحقيق أهدافها بثقة.