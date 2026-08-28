رونالدو يصبح الهداف التاريخي للنصر في الدوري السعودي للمحترفين

البرتغالي كريستيانو رونالدو

أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للنصر في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين برصيد 104 أهداف بعدما سجل هدف الفوز 2-1 على التعاون في الجولة الرابعة اليوم الجمعة.

وذكر حساب إحصائيات الدوري السعودي للمحترفين عبر منصة (إكس) “رقم تاريخي جديد… كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للنصر في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين”.

وأرفق التعليق بصورة للاعب البرتغالي تحمل عبارة “104 أهداف”.

وقالت شبكة ثمانية، الناقل الرسمي للمسابقة، إن أهداف رونالدو جاءت في 110 مباريات.

وانضم رونالدو إلى النصر في مطلع ديسمبر كانون الأول 2023 وفاز معه بالدوري في الموسم الماضي.

وقال رونالدو في لشبكة ثمانية بعد المباراة “إنه إنجاز رائع. لكنه ليس إنجازا فرديا لكريستيانو فقط. يجب أن أشكر زملائي في الفريق. فبدونهم، كان هذا سيصبح مستحيلا.

“لكني سعيد جدا من أجل الجماهير أيضا فهم يدعمونني طوال الوقت. وأنا فخور بذلك”.

واهتزت شباك النصر مبكرا في الدقيقة 11 عندما أطلق يوسف البحراوي تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتدت من العارضة لينقض عليها بسام الحريجي ويضعها في الشباك من مسافة قريبة.

وأدرك فريق المدرب أنجي بوستيكوجلو التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع عن طريق سامو كوستا الذي سدد كرة منخفضة من خارج منطقة الجزاء إلى داخل الشباك.

وبعد مرور خمس دقائق من بداية الشوط الثاني، سجل رونالدو الهدف الثاني في مرمى التعاون بعدما حول مسار تسديدة محمد سيماكان من مسافة قريبة.

وبهذا الفوز يحقق النصر العلامة الكاملة بعد أربع جولات في الصدارة برصيد 12 نقطة ويتجمد رصيد التعاون عند نقطتين في المركز 15.