الهند والكويت تعقدان الاجتماع الأول للجنة الدفاع المشتركة في نيودلهي

الهند والكويت تعقدان الاجتماع الأول للجنة الدفاع المشتركة بين البلدين

عقدت الهند والكويت اليوم الجمعة الاجتماع الأول للجنة الدفاع المشتركة بين البلدين في العاصمة نيودلهي حيث اتفقتا على تعزيز التعاون الدفاعي الثنائي في مجالات التدريب والمناورات العسكرية والطب العسكري والصناعات الدفاعية والبحث والتطوير.

وذكرت وزارة الدفاع الهندية في بيان أن الاجتماع يمثل خطوة مهمة نحو تفعيل الأهداف المحددة في مذكرة التفاهم بشأن التعاون الدفاعي بين البلدين التي وقعت خلال زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى الكويت في ديسمبر 2024.

وترأس الاجتماع بشكل مشترك كل من وكيل وزارة الدفاع الهندية أميتاب براساد والعميد رائد السكران الذي ترأس الوفد الكويتي المكون من خمسة أعضاء. وضم الوفد الهندي ممثلين عن أفرع القوات المسلحة الثلاثة وإدارة الإنتاج الدفاعي ومنظمة البحث والتطوير الدفاعي والخدمات الطبية للقوات المسلحة ووزارة الشؤون الخارجية.

ووضع العميد رائد السكران إكليلا من الزهور عند النصب التذكاري الوطني للحرب في نيودلهي تكريما لشهداء الوطن. كما أجرى الوفد الكويتي مناقشات مع ممثلين عن قطاع الصناعات الدفاعية الهندي حول مجالات التعاون المحتملة.

يذكر ان الهند والكويت تجمعهما علاقات ودية مبنية على روابط تاريخية حيث تأسست العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1962 وتم الارتقاء بمستوى هذه العلاقات الى شراكة استراتيجية خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي للكويت.

وتساهم عوامل عدة مثل الروابط التجارية التاريخية والعلاقات الثقافية المشتركة ووجود جالية هندية كبيرة في الكويت باستمرار وتنمية هذه العلاقات الراسخة ومتعددة الأوجه بين البلدين.