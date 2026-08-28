سمو أمير البلاد يعزي ملك مملكة النرويج في وفاة والده

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى جلالة الملك هاكون الثامن ملك مملكة النرويج الصديقه في وفاة والده الملك هارالد الخامس.
أعرب فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالته وللأسرة المالكة وللشعب النرويجي الصديق بهذا المصاب الأليم متمنيا سموه رعاه الله للجميع جميل الصبر وحسن العزاء.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى جلالة الملك هاكون الثامن ملك مملكة النرويج الصديقة في وفاة والده الملك هارالد الخامس.
أعرب سموه حفظه الله خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالته وللأسرة المالكة وللشعب النرويجي الصديق بهذا المصاب الأليم.
كما بعث سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية مماثلة.