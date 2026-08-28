الداخلية: ضبط 221 مطلوبا ومخالفا وتسجيل 790 مخالفة في حملة أمنية بمنطقة المهبولة

وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الجمعة ضبط 221 مطلوبا ومخالفا وتسجيل 790 مخالفة مرورية خلال حملة أمنية موسعة نفذتها في منطقة المهبولة بمحافظة الأحمدي.

وذكرت (الداخلية) في بيان صحفي إن الحملة جاءت بحضور محافظ الأحمدي الشيخ حمود جابر الأحمد الصباح وبإشراف مباشر من الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء حمد المنيفي ورئيس قطاع شؤون المرور والعمليات العميد حقوقي أحمد العازمي.

وأضافت أن الحملة أسفرت عن ضبط 221 مطلوبا وهم 109 أشخاص مطلوبين على ذمة قضايا جنائية وأمنية و62 شخصا لانتهاء الإقامة و31 شخصا دون إثبات و11 شخصا في حالة غير طبيعية علاوة على ضبط ثمانية أشخاص لحيازتهم مواد مخدرة ومشروبات كحولية.

وأضافت أن الحملة أسفرت عن تسجيل 790 مخالفة مرورية وضبط تسع مركبات مطلوبة مبينة أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المضبوطين وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.