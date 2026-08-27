قرعة دوري أبطال أوروبا: سان جرمان حامل اللقب سيواجه برشلونة ومانشستر سيتي وأستون فيلا

من القرعة

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الخميس في موناكو، عن مواجهات قوية لباريس سان جرمان الفرنسي حامل اللقب في الموسمين الماضيين أمام برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي وأستون فيلا الإنكليزيين خلال دور المجموعة الموحدة.

كذلك، سيصطدم أرسنال بطل إنكلترا بريال مدريد الإسباني حامل الرقم القياسي (15 لقبا) وبوروسيا دورتموند الألماني على أرضه، فيما يحل ضيفا على بايرن ميونيخ الألماني. بدوره، سيستضيف مانشستر يونايتد الإنكليزي، العملاق البافاري.

وستقام مباريات المرحلة الأولى من نسخة هذا الموسم بين الثلاثاء 8 أيلول/سبتمبر والخميس في العاشر منه.