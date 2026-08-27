وزير التربية يعرب عن اعتزازه بإنجاز طلبة الكويت بتحقيق 8 ميداليات في الأولمبياد الدولي

وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي

أعرب وزير التربية سيد جلال الطبطبائي اليوم الخميس عن اعتزازه بالإنجاز الذي حققه فريق طلبة دولة الكويت المشارك في أولمبياد علوم الأرض الدولي الـ19 بمدينة تورينو الإيطالية مؤكدا أن حصد الفريق 8 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية يمثل مصدر فخر للمنظومة التعليمية ويعكس ما يمتلكه أبناء الكويت من طاقات علمية واعدة.

وأهدى الوزير الطبطبائي في بيان صحفي صادر عن (التربية) هذا الإنجاز إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وإلى الشعب الكويتي الوفي.

وأكد أن هذا التفوق العالمي جاء ثمرة للرعاية الكريمة والتشجيع المستمر للمتعلمين والتعليم ودعما لمسيرة الطلبة نحو التميز بما يسهم في إبقاء راية الكويت خفاقة في مختلف المحافل العلمية حول العالم.

وقال الطبطبائي إن “تحقيق هذه النتائج المتميزة وسط منافسة دولية جمعت طلبة من 42 دولة مع كون دولة الكويت الدولة العربية الوحيدة المشاركة يؤكد المستوى المتقدم الذي وصل إليه الطلبة الكويتيون وقدرتهم على خوض المنافسات العلمية العالمية بثقة واقتدار” منوها بما أظهروه من جدية وتميز خلال مشاركتهم في الأولمبياد.

وأشاد بالطلبة الفائزين وهم غالية العنزي وطلال المطيري وكوثر القطان ونرجس سبتي مثمنا ما قدموه من أداء مشرف وروح تنافسية عالية معربا عن تهنئته لهم على ما حققوه من نتائج أسهمت في رفع اسم دولة الكويت في هذا المحفل العلمي الدولي.

وأضاف أن هذا الإنجاز لا يقاس بعدد الميداليات فحسب إنما بما يحمله من دلالات مهمة بشأن قدرات الطلبة على التميز في المجالات العلمية المتخصصة معتبرا أن مشاركة الكويت في مثل هذه المحافل تفتح أمام المتعلمين آفاقا جديدة للتعلم والتنافس وتبادل الخبرات مع أقرانهم من مختلف دول العالم.

وأكد أن رعاية المتعلمين الموهوبين والمتميزين تمثل احدى الأولويات التي تحرص الوزارة على تعزيزها عبر توفير بيئة تعليمية محفزة لاكتشاف القدرات وتنميتها وإتاحة الفرص أمام أصحاب المواهب العلمية للمشاركة في المسابقات والأولمبيادات التي تسهم في صقل مهاراتهم وتوسيع مداركهم.

ولفت الوزير الطبطبائي إلى أن التميز الذي حققه الطلبة هو نتاج منظومة متكاملة من العمل والإعداد والمتابعة مشيدا بالدور الذي قامت به الجهات المعنية في الوزارة لتجهيز الفريق وتأهيل الطلبة للمنافسة مؤكدا أهمية مواصلة تطوير آليات الإعداد والتدريب بما يتناسب مع طبيعة المنافسات العلمية الدولية ومستوياتها المتقدمة.

وثمن جهود إدارة التوجيه الفني للعلوم والموجهين الفنيين المشرفين على الفريق عبدالله المقصيد ونورة الوندة وما بذلوه من جهود في المتابعة والإعداد والمرافقة مؤكدا أن ما تحقق يعكس قيمة العمل التربوي المتخصص وتكامل الأدوار بين الكوادر التعليمية والإشرافية.