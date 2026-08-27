الأرصاد الجوية: طقس شديد الحرارة نهارا وحار إلى مائل للحرارة ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

مدينة الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية إن طقس البلاد عموما في عطلة نهاية الأسبوع يكون شديد الحرارة نهارا وحارا إلى مائل للحرارة ليلا ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية مع ظهور كميات من السحب المنخفضة والمتوسطة.

وأضاف مدير الإدارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي مصحوبا بكتلة هوائية شديدة الحرارة ورطبة نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تكون متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة على فترات متفرقة.

وذكر العلي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون شديد الحرارة ورطبا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 10 و32 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة فيما تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 47 و49 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وبين أن الطقس الليلة يكون حارا إلى مائل للحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة في حين تتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 29 و31 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وأفاد بأن الطقس نهار غد الجمعة يكون شديد الحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 46 و48 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

ولفت إلى أن الطقس غدا ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة فيما تتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 28 و30 درجة مئوية ويكون البحر خفيف الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وعن الطقس نهار بعد غد السبت قال العلي إنه يكون شديد الحرارة والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 48 و50 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة فيما تتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 29 و31 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.