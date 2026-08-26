هيئة الغذاء: تحرير مخالفات متنوعة على منشآت غذائية في منطقة العارضية الحرفية

الهيئة العامة للغذاء والتغذية

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية اليوم الأربعاء تحرير 7 مخالفات متنوعة إثر جولة تفتيشية على عدد من المنشآت الغذائية في منطقة العارضية الحرفية.

وقالت الهيئة في بيان صحفي إن الجولة التي نفذتها إدارة تفتيش محافظة الفروانية ممثلة بمركز تفتيش أغذية (الري) أسفرت عن رصد مخالفات للاشتراطات الصحية والنظافة العامة وانتهاء الترخيص الصحي.

وأضافت الهيئة أن المخالفات شملت أيضا تداول الأغذية وتشغيل عمال دون الحصول على شهادات صحية مبينة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وأكدت استمرار جولاتها الرقابية والتفتيشية في مختلف المناطق حفاظا على صحة المستهلكين وضمان سلامة الغذاء المتداول في الأسواق.