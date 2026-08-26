وزير الصحة يصدر قرارا وزاريا باستحداث “مختبر وحدة طب الخصوبة” في أقسام النساء والولادة

وزير الصحة د. أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي

أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الأربعاء قرارا وزاريا باستحداث وحدة فنية تحت مسمى (مختبر وحدة طب الخصوبة) في أقسام النساء والولادة بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بما يعزز الحوكمة الفنية والتنظيمية لهذه المختبرات ويرسخ معايير الجودة والسلامة في خدماتها.

وقالت (الصحة) في بيان صحفي إن القرار حدد المهام والاختصاصات الفنية والإدارية لرئيس مختبر وحدة طب الخصوبة والتي تشمل الإشراف على العمليات والإجراءات المخبرية المتخصصة بما فيها إجراءات استخراج البويضات والتخصيب والحقن المجهري وتجميد الأجنة والنطف البشرية. وأضافت أن من المهام كذلك تطبيق البروتوكولات المعتمدة وإدارة المعدات والمرافق وضمان كفاءة سير العمل والمحافظة على متطلبات التعقيم والسلامة.

وأوضحت أن القرار أولى أهمية لبرامج ضمان ومراقبة الجودة وتحليل بيانات دورات التلقيح الصناعي ومؤشرات ونسب النجاح وإعداد التقارير الدورية والاستفادة منها في تطوير الأداء إلى جانب تدريب وتقييم الكوادر العاملة وتعزيز التعاون بين المختبرات والفرق السريرية بما يدعم تكامل رحلة الرعاية المقدمة للمراجعين.

وذكرت أن القرار نظم آلية الإشراف على مختبرات وحدات طب الخصوبة بحيث تتبع فنيا وإداريا إلى رئيس مختبرات وحدات طب الخصوبة التابع فنيا وإداريا إلى مجلس أقسام النساء والولادة مع تحديد اختصاصاته في متابعة جودة الأداء وتقييم النتائج والإحصائيات والإشراف على تطبيق برامج ضبط الجودة ومتابعة الاحتياجات والتجهيزات وعقود صيانة الأجهزة.

وبينت أن القرار تضمن تعزيز جانب البحث والتطوير ومواكبة المستجدات العلمية والتقنية في مجال طب الخصوبة والمساعدة على الإنجاب ووضع الخطط المستقبلية لتطوير تقنيات المختبرات فضلا عن متابعة تدريب حديثي التعيين وتقييم جاهزيتهم وملاءمتهم للعمل في هذا المجال التخصصي.

ولفتت إلى أن القرار وضع متطلبات محددة للمؤهلات العلمية والخبرات المهنية لشغل مهام رئاسة مختبرات وحدات طب الخصوبة بما يضمن إسناد المسؤوليات الفنية والإدارية إلى كوادر مؤهلة وذات خبرة تخصصية ويعزز كفاءة منظومة العمل وجودة الخدمات المقدمة.

وأكدت الوزارة أن القرار يأتي في سياق جهود وزارة الصحة الرامية إلى تطوير منظومة خدمات طب الخصوبة والمساعدة على الإنجاب وتعزيز الحوكمة والجودة والتخصص في إدارة المختبرات بما يدعم سلامة الإجراءات وكفاءة الأداء وتكامل الرعاية الصحية.