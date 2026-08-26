التطبيقي: قبول 13495 طالبا وطالبة للفصلين الدراسيين المقبلين

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

اعتمد المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور حسن الفجام نتائج قبول 13495 طالبا وطالبة في كليات ومعاهد الهيئة ودوراتها التدريبية الخاصة للفصلين الدراسيين الأول والثاني من العام الدراسي والتدريبي 2026–2027 لحملة شهادة الثانوية العامة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور محمد الكندري في تصريح صحافي مساء اليوم الاربعاء أن القبول تم وفق خطة القبول المعتمدة واللوائح المنظمة وبناء على النسب الدنيا للقبول وترتيب رغبات المتقدمين وتوافر المقاعد.

وذكر أن إجمالي عدد المقبولين بلغ 13495 طالبا وطالبة من أصل 14638 منهم 8932 للفصل الدراسي الأول و4563 للفصل الدراسي الثاني.

وأشار الكندري إلى أن القبول في كلية التمريض وبعض تخصصات كلية العلوم الصحية استلزم اجتياز اختبار القدرات والمقابلة الشخصية باعتبارهما من متطلبات القبول في هذه التخصصات.

وفيما يتعلق بكلية التربية الأساسية أوضح أن الطلبة المقبولين سيخضعون لمقابلة شخصية على أن تتولى الكلية تحديد مواعيد المقابلات والإعلان عنها.

ودعا المقبولين إلى اعتماد قبولهم في موعد أقصاه السبت 5 سبتمبر المقبل من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة أو تطبيق (سهل) مؤكدا أن عدم اعتماد القبول خلال المهلة المحددة يعد إلغاء تلقائيا للقبول.

وأوضح أن الجداول الدراسية الثابتة للطلبة المستجدين ستعد وتوزع وفق التخصصات والكليات والمعاهد بما يسهم في انتظام الطلبة في الدراسة منذ بداية الفصل الدراسي.

وحث جميع الطلبة المقبولين على متابعة الإعلانات والتعليمات عبر القنوات الرسمية للهيئة والكليات والمعاهد للاطلاع على أي مستجدات تتعلق بإجراءات الارشاد والمقابلات الشخصية والجداول الدراسية ومواعيد بدء الدراسة.

وفيما يخص تخصص تكنولوجيا هندسة الإطفاء أوضح الكندري أن النتائج النهائية للقبول ستعلن لاحقا بالتنسيق مع قوة الإطفاء العام داعيا الطلبة الذين تم التواصل معهم إلى اعتماد قبولهم في التخصص البديل مؤقتا على أن يتاح لمن يتم قبوله نهائيا التحويل إلى تخصص تكنولوجيا هندسة الإطفاء وأما من لم يقبل في التخصص فسيكون له الخيار بين الاستمرار في التخصص البديل أو إلغاء قبوله.