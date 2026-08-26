سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد

سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد

ترأس سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد.

وناقش الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بالمشاريع التنموية الكبرى ووجه سمو رئيس مجلس الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية بأهمية الاستمرار في العمل المشترك لتذليل كافة المعوقات وفق الإستراتيجيات المتوافق عليها مسبقا بما يضمن سرعة تنفيذ المشاريع اتساقا مع الرؤية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

حضر الاجتماع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة والجهات المعنية المختصة.