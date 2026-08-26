وزيرة الشؤون: حماية الشباب من آفة المخدرات قضية وطنية عليا تتطلب تضافر الجهود

وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة خلال كلمتها في حفل ختام الحملة الوطنية التوعوية الشاملة للوقاية من آفة المخدرات "وطن يحميك"

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الأربعاء أن حماية المجتمع وفي مقدمته الشباب والأطفال من آفة المخدرات قضية وطنية عليا تتطلب تضافر الجهود والوقوف صفا واحدا لمواجهة هذه الآفة التي تهدد كيان الأسرة والمجتمع.

جاء ذلك في كلمة ألقتها الدكتورة الحويلة في حفل ختام الحملة الوطنية التوعوية الإعلامية الشاملة للوقاية من آفة المخدرات (وطن يحميك) وأقامته وزارة (الشؤون) في فندق (فورسيزون) بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية والخاصة تحت رعاية وحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.

وقالت إن حملة (وطن يحميك) أثبتت أن تلاحم وتضافر الجهود بين وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص يمثلان الركيزة الأساسية لنجاح أي عمل وطني.

وأضافت أن هدف الحملة لم يكن إطلاق حملة مؤقتة بل التأسيس لثقافة وقائية مستدامة مؤكدة العزم على إطلاق الحملة بشكل سنوي والعمل على استقطاب المزيد من الشركاء الفاعلين للمشاركة فيها.

وشددت على أهمية استمرار الزخم التوعوي لتعميق دور الأسرة في احتواء الأبناء وبناء جسور التواصل والثقة معهم وتوجيههم نحو قنوات العلاج الآمنة والسرية التي توفرها الدولة دون خوف أو تردد.

وأعربت عن الشكر والتقدير للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح على رعايته ودعمه للحملة وإلى الوزراء والجهات والشركاء والداعمين وكل من أسهم في إنجاح فعالياتها وندواتها وإيصال رسائلها التوعوية إلى المجتمع.

وشهد حفل الختام حضور وزير العدل المستشار ناصر السميط ووزير الصحة الدكتور أحمد العوضي كما شهد تكريم عدد من الجهات الحكومية والأهلية والخاصة المشاركة في الحملة.