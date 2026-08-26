وزير الداخلية: قانون المخدرات الجديد عزز الردع وأصبح مصدر خوف لتجار المخدرات

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح أن قانون المخدرات الجديد أسهم في تعزيز الردع وأصبح مصدر خوف لتجار المخدرات وجعلهم يفكرون مليا قبل محاولة الإضرار بأي مواطن أو مقيم على أرض الكويت.

وقال الشيخ فهد اليوسف لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء عقب ختام الحملة الوطنية التوعوية الإعلامية الشاملة للوقاية من آفة المخدرات (وطن يحميك) إن الكمية المضبوطة في أكبر ضبطية مخدرات بتاريخ البلاد – التي أعلن عنها اليوم – كانت جاهزة للتسويق إلا أن المتهم لم يقدم على ترويجها خشية وقوعه تحت طائلة القانون الجديد.

وأضاف أن تفاصيل الضبطية كاملة ستعلن عند الساعة التاسعة من مساء اليوم مبينا أن ما تحقق جاء بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بجهود الحكومة وإصدار القانون الجديد الذي عزز منظومة مكافحة المخدرات وردع المتاجرين بها.

وأكد أن ما يحققه رجال وزارة الداخلية من إنجازات في مواجهة آفة المخدرات يأتي بفضل الدعم المطلق والمتابعة الحثيثة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مشددا على أن دعم سموه المتواصل وتشجيعه الدائم يمثلان حافزا لأبناء الوزارة لمضاعفة الجهود وأداء واجبهم في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره.

وذكر أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون والجهود المشتركة لمواجهة المخدرات مؤكدا أن نجاح حملة (وطن يحميك) جاء نتيجة تضافر جهود مختلف جهات الدولة.

وأعرب الشيخ فهد اليوسف عن شكره لوزارة (الشؤون) وعلى رأسها وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة على رعاية الحملة منذ انطلاقها حتى ختامها وما قدمته من إسهامات بالتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة والعدل لمساندة أسر المتعاطين ومساعدتها على علاج أبنائها.

وأكد أن دولة الكويت بمختلف مؤسساتها الحكومية والقطاع الخاص تعمل بروح الفريق الواحد للقضاء على آفة المخدرات مبينا أنه يجري إنشاء وتجهيز مواقع متخصصة لعلاج المدمنين وتأهيلهم.

وأوضح أن علاج حالات الإدمان يتم بسرية تامة من دون الكشف عن أسماء المتقدمين للعلاج أو تسجيل قضايا بحقهم داعيا الأسر إلى التعاون مع الجهات المختصة وعدم التردد في طلب المساعدة لحماية أبنائهم.

وأضاف أن الإدمان مرض كغيره من الأمراض وله علاج يتطلب تكامل أدوار وزارات الداخلية والعدل والصحة مبينا أن نزلاء المؤسسات الإصلاحية من المتعاطين يخضعون كذلك لبرامج علاج وتأهيل داخل السجون.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إن “من يثبت تعافيه من هذه الآفة منهم يمكن أن يشمله عفو أميري كريم قبل انتهاء مدة حبسه شريطة إثبات التعافي”.

وعن التنسيق الدولي لمواجهة المخدرات أشار الشيخ فهد اليوسف إلى أن الكويت تتمتع بتعاون كبير مع عدد من الدول في هذا المجال نظرا إلى أن هذه الآفة عابرة للحدود وتتعرض لها مختلف الدول.