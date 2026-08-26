“زين” شريك رئيسي وفاعل لجهود الدولة في حماية المجتمع من آفة المخدرات

الشيخ فهد اليوسف الصباح ود. أمثال الحويلة يُكرّمان وليد الخشتي على دعم زين للحملة

تم تكريم زين على دعمها لأكبر حملة وطنية لمكافحة المخدرات والتوعية بمخاطرها تحت شعار “وطن يحميك”، والتي استمرت لمدة شهر كامل برعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الصباح، وبإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، وبمشاركة واسعة من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

شهد الحفل حضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الصباح، ووزير الشؤون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، ووزير الصحة د. أحمد العوضي، ووزير العدل ناصر السميط، وكبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص، حيث قام بتمثيل زين في الحفل الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسّسية وليد الخشتي.

وأتت مشاركة زين في هذه الحملة الوطنية تأكيداً لالتزامها بدعم الجهود الرسمية والمجتمعية الهادفة إلى حماية الشباب والأسر، وتعزيز الوعي الوقائي، وترسيخ الرسائل الإيجابية التي تسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً وتماسكاً وقدرةً على مواجهة التحديات التي تمس أمن الوطن واستقراره.

وتؤكد زين أن مكافحة آفة المخدرات مسؤولية وطنية مشتركة تتطلّب وعياً حقيقياً، وشراكة مؤسّسية فاعلة، وإرادة مُجتمعية تضمن ألا يواجه الشباب هذا الخطر وحدهم، بما يُعزّز رفعة الكويت وازدهارها.

وتفخر زين بدعم حملة “وطن يحميك”، التي جسّدت نموذجاً مُهمّاً لتكامل الجهود بين مؤسّسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وأسهمت في تعزيز مسارات الوقاية، وفتح أبواب الأمل والعلاج، وحماية مستقبل شباب الكويت.

وتنسجم مشاركة زين في هذه الحملة مع دورها الوطني وغايتها المؤسسية في تحقيق “تواصل دائم، حياة أجمل”، حيث تضع الإنسان في قلب أولوياتها، وتواصل دعم المبادرات التي تصنع أثراً حقيقياً في حياة الناس، وتحمي الروابط التي تجمع الأسرة والمجتمع والوطن.

وبصفتها من المؤسسات الرائدة في الابتكار التكنولوجي، ترى زين أن الوعي الرقمي أصبح ركيزة أساسية في منظومة الوقاية المجتمعية، وتواصل من خلال منصاتها وحضورها الرقمي توظيف قدراتها لإيصال رسائل مؤثرة إلى الشباب والأسر، ودعم الجهود الوطنية في تحويل التكنولوجيا إلى أداة لحماية المجتمع وتعزيز أمنه واستقراره.

وانطلقت حملة “وطن يحميك” بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، واستمرت لمدة شهر كامل، ضمن تحالف وطني واسع هدف إلى نشر الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، وتعزيز مسارات الوقاية، وتسليط الضوء على أهمية العلاج بسرية تامة لكل من يحتاج إلى الدعم والمساعدة.

واستهدفت الحملة الشباب والأسر عبر برامج توعوية ومبادرات مجتمعية متنوعة، حملت رسالة واضحة بأن مكافحة المخدرات تبدأ من الفرد والأسرة، وتتطلب مواجهة جادة لجذور المشكلة، وتعاوناً مستمراً بين مختلف مؤسسات المجتمع لحماية أبناء الكويت وصون مستقبلهم.

وتؤكد زين أن دعمها لهذه الحملة أتى امتداداً لمسيرتها في مساندة المبادرات الوطنية التي تعنى بالتوعية المجتمعية، وتمكين الشباب، وتعزيز القيم الإيجابية، انطلاقًا من دورها كمؤسسة وطنية تؤمن بأهمية الشراكة في خدمة المجتمع، وتسخير حضورها وإمكاناتها لدعم القضايا التي تعزز أمن الكويت الاجتماعي واستقرارها.

وتُشيد زين بالجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، وجميع الجهات المشاركة في هذه الحملة الوطنية، مؤكدةً استمرارها في دعم كل ما من شأنه رفع الوعي، وحماية الشباب، وترسيخ مسؤولية جماعية تجعل من الوقاية والعلاج والتكافل المجتمعي مساراً واحداً نحو وطن أكثر أماناً وحياة أجمل للجميع.