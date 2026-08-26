هيئة الغذاء: تحرير مخالفات وضبط تجاوزات في منشآت غذائية بأسواق القرين

الهيئة العامة للغذاء والتغذية

نفذت الهيئة العامة للغذاء والتغذية اليوم الأربعاء حملة تفتيش مشتركة في منطقة أسواق القرين بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية أسفرت عن تحرير 16 مخالفة وضبط عدد من التجاوزات في المنشآت الغذائية.

وقالت هيئة (الغذاء) في بيان صحفي إن حملة التفتيش شملت 35 منشأة غذائية وتمثلت المخالفات في تداول مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وفتح منشآت غذائية قبل الحصول على ترخيص صحي من الهيئة.

وأضافت أن المخالفات تضمنت أيضا عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والنظافة العامة بالإضافة إلى تداول الأغذية دون شهادات صحية.

وأكدت الهيئة استمرار حملاتها وجولاتها الرقابية بالتعاون مع الجهات المختصة لتعزيز الالتزام بالاشتراطات الصحية والمحافظة على سلامة الغذاء وصحة المستهلكين.