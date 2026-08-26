“الجمارك” وهيئة الصناعة تبحثان تفعيل الدفع الإلكتروني وتسريع الإفراج الجمركي للإعفاءات الصناعية

الإدارة العامة للجمارك والهيئة العامة للصناعة خلال الاجتماع

عقدت الإدارة العامة للجمارك اجتماعا تنسيقيا مع الهيئة العامة للصناعة لبحث تفعيل الدفع الإلكتروني لمعاملات الإعفاء الصناعي وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي للسلع الواردة.

وقالت (الجمارك) في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن الاجتماع ناقش المقترح المقدم منها لإتاحة الدفع الإلكتروني لمعاملات الإعفاء الصناعي عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الصناعة إضافة إلى خدمة الدفع المتاحة حاليا من خلال حساب المستفيد بالموقع بما يسهم في تسريع إرسال المعاملات إلى النظام الجمركي وتيسير إنجاز الإعفاءات بموجب شهادات الإعفاء الصناعي الصادرة للمصانع والشركات الكويتية المستفيدة.

وأكد نائب رئيس (الجمارك) لشؤون المنافذ والبحث والتحري الجمركي صالح العمر وفق البيان حرص الإدارة العامة للجمارك على تبسيط وتسريع الإجراءات في جميع المنافذ الجمركية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة بما يضمن سرعة إنجاز معاملات التخليص الجمركي.

من جانبه رحب المدير العام لهيئة الصناعة بالتكليف شملان الجحيدلي بالمقترح مؤكدا أهمية الإسراع في تطبيقه فيما وجه الطرفان المختصين لدى الجهتين إلى استكمال التنسيق الفني اللازم لتنفيذ الآلية المقترحة.

كما تناول الاجتماع بحسب البيان أهمية تسريع الإفراج الجمركي لمعاملات الهيئة العامة للصناعة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع أسوة بما هو معمول به في الإدارة العامة للجمارك بما يدعم بيئة الأعمال ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.