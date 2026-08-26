وزيرا خارجية الكويت واليابان: تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات وتكثيف التنسيق على مختلف الصعد

وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مع وزير خارجية اليابان توشيميتسو موتيجي

اجتمع وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مع وزير خارجية اليابان الصديقة توشيميتسو موتيجي اليوم الأربعاء خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى العاصمة اليابانية طوكيو.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الاجتماع شهد استعراض العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين وما تشهده من تطور متنام في ضوء الارتقاء بها العام الماضي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة كما جرى التأكيد على ما يمثله العام الحالي من محطة بارزة في مسيرة العلاقات الكويتية – اليابانية تزامنا مع الذكرى السادسة والخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأضافت الوزارة أن الجانبين شددا على حرصهما على تعزيز التعاون الكويتي – الياباني في شتى المجالات وتكثيف التنسيق والتشاور على مختلف الصعد بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وأشارت إلى أنه جرى خلال الاجتماع بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات في المنطقة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار.