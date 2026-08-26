سمو أمير البلاد يبعث رسالة خطية إلى رئيسة وزراء اليابان سلمها وزير الخارجية حول العلاقات الثنائية والتطورات الراهنة

وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ورئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة خطية إلى رئيسة وزراء اليابان الصديقة ساناي تاكايتشي تتعلق بأواصر العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وسبل تعزيزها وتنميتها إلى جانب التطورات الراهنة في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان أنه قام بتسليم رسالة سموه حفظه الله ورعاه وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح خلال استقبال رئيسة وزراء اليابان له اليوم الأربعاء في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى العاصمة اليابانية طوكيو.