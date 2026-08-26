الأرصاد الجوية: طقس البلاد شديد الحرارة وزيادة الرطوبة النسبية مع انخفاض الرؤية بسبب الضباب

مدينة الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية إن البلاد تتأثر بطقس شديد الحرارة مع زيادة في الرطوبة النسبية خصوصا على المناطق الساحلية وانخفاض للرؤية الأفقية مساء بسبب الضباب.

وأضاف مدير الإدارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي مصحوبا بكتلة هوائية حارة ورطبة لا سيما على المناطق الساحلية مما يؤدي الى زيادة الرطوبة النسبية مساء اليوم الأربعاء.

وأوضح أن البلاد تشهد مساء انخفاضا في مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق خصوصا الساحلية بسبب الضباب وتكون الرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة.

وبين أن الطقس عموما يكون نهارا شديد الحرارة ورطبا أما ليلا فيكون حارا إلى مائل للحرارة ورطبا خصوصا على المناطق الساحلية وتتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 47 و49 درجة مئوية أما درجات الحرارة الصغرى فتتراوح ما بين 29 و32 درجة مئوية.

وذكر أن نسبة الرطوبة النسبية تتراوح ما بين 30 إلى 90 بالمئة خلال الـ48 ساعة المقبلة داعيا مرضى الربو والأمراض المزمنة والحساسية والأطفال إلى ضرورة توخي الحذر عند الخروج نظرا إلى ارتفاع الرطوبة ودرجات الحرارة.