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وكيل وزارة الصحة ورئيس قوة الإطفاء يتفقدان مستشفى جابر للاطلاع على إجراءات الأمن والسلامة

وكيل وزارة الصحة الشيخ الدكتور سلمان خليفة الصباح ورئيس قوة الإطفاء العام اللواء طلال الرومي يتفقدان مستشفى جابر للاطلاع على إجراءات الأمن والسلامة
الكويت
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قام وكيل وزارة الصحة الشيخ الدكتور سلمان خليفة الصباح اليوم الثلاثاء بجولة ميدانية في مستشفى جابر الأحمد للاطلاع على إجراءات الأمن والسلامة ومستوى الجاهزية في المستشفى بحضور رئيس قوة الإطفاء العام اللواء طلال الرومي.

ونقلت وزارة الصحة في بيان صحفي عن الوكيل الصباح تأكيده أهمية المراجعة المستمرة لإجراءات الأمن والسلامة ورفع مستوى الجاهزية في مختلف المنشآت الصحية.

وأوضحت الوزارة أن الجولة شملت عددا من مرافق المستشفى ومواقع الخدمات والأنظمة المرتبطة بإجراءات الوقاية والسلامة للاطلاع على آليات العمل والإجراءات المعتمدة للتعامل مع الحالات الطارئة إلى جانب مستوى جاهزية الفرق المعنية وسرعة استجابتها بما يضمن سلامة المرضى والعاملين واستمرارية تقديم الخدمات الصحية.

وبينت أنه جرى خلال الجولة بحث عدد من الجوانب الفنية والإجراءات الكفيلة بتعزيز الوقاية ورفع كفاءة الاستجابة للحالات الطارئة مؤكدة أهمية تعزيز التنسيق بين وزارة الصحة وقوة الإطفاء العام في ما يتعلق بأمن وسلامة المنشآت الصحية.

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