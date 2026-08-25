مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعا برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح

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عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم الثلاثاء الموافق 25/8/2026 في مبنى الركاب لمشروع مطار الكويت الدولي الجديد T2 برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي بما يلي: أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بفحوى الرسالة الخطية التي تسلمها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من فخامة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة يوم الأربعاء الماضي تتعلق بالعلاقات الأخوية الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات وقد قام بتسليم الرسالة إلى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية السودان الشقيقة محيي الدين سالم أثناء زيارته الرسمية والوفد المرافق له إلى دولة الكويت حضر اللقاء معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح ومعالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ومعالي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في جمهورية السودان الشقيقة الدكتور جبريل إبراهيم محمد.

من جانب آخر أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى لقاء سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بسعادة الفريق أول محمد عاصم مالك مستشار الأمن القومي والمدير العام لجهاز الاستخبارات المشتركة لجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة والوفد المرافق له يوم أمس الاثنين وذلك بمناسبة زيارته للبلاد حضر اللقاء معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح.

من جهة أخرى أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من معالي رئيس الوزراء في الجمهورية الفرنسية الصديقة سيباستيان ليكورنو يوم الاثنين الماضي حيث نقل سموه خلال الاتصال تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله إلى فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة إيمانويل ماكرون وإلى معالي رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو وأشار سموه خلال الاتصال إلى الدعوة الرسمية الموجهة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة إيمانويل ماكرون للقيام بزيارة رسمية إلى دولة الكويت هذا العام تزامنا مع الذكرى الـ65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين كما جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين وسبل تعزيز آفاق التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين كما تناول الاتصال بحث أوجه التعاون والاستثمار المشترك في مجالات الدفاع والنفط والصحة والذكاء الاصطناعي كما تم بحث آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى لقاء سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بسعادة الفريق أول محمد عاصم مالك مستشار الأمن القومي والمدير العام لجهاز الاستخبارات المشتركة لجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة والوفد المرافق له يوم الاثنين الماضي بمناسبة زيارته للبلاد حضر اللقاء معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.

وفي ضوء اهتمام مجلس الوزراء بمتابعة تنفيذ المشاريع وعلى هامش جولة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برفقه معالي الوزراء لمشروع مطار الكويت الدولي الجديد T2 فقد اطلع سموه حفظه الله ومعالي الوزراء على آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع وكل ما يتعلق بمتابعة تنفيذه وفقا لحزم المشروع الثلاث وهي:

الحزمة رقم 1 الخاصة بإنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد.

الحزمة رقم 2 الخاصة بإنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة المباني الخدمية والطرق المؤدية لمبنى الركاب الجديد ومواقف السيارات.

الحزمة رقم 3 الخاصة بإنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مواقف وممرات الطائرات والمباني الخدمية لمبنى الركاب الجديد.

وأكد سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على أهمية مشروع مطار الكويت الدولي الجديد T2 باعتباره أحد المشاريع التنموية الكبرى للبلاد مشددا سموه حفظه الله على أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات الحكومية مع وزارة الأشغال العامة لتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه تنفيذ المشروع بهدف تسريع وتيرة العمل به لتحقيق التقدم المستمر في تنفيذ هذا المشروع الحيوي وفق الجدول الزمني المحدد لتشغيله كون هذا المشروع يعد مرحلة نوعية في مجال النقل الجوي لدولة الكويت.

وأعرب سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله عن خالص شكره وتقديره على الجهود الكبيرة التي يبذلها معالي وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح ومعالي وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان وسعادة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك الحمود الجابر الصباح والقائمون على المشروع والجهات الحكومية المعنية بالمشروع ممثلة في وزارة الداخلية ووزارة المالية وديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع والجهاز المركزي للمناقصات العامة على دورهم في تسريع وتيرة تنفيذ أعمال المشروع.

وضمن هذا السياق أحيط مجلس الوزراء علما بانضمام الهيئة العامة للطيران المدني إلى مجلس المطارات الدولي (Airports Council International- ACI) وذلك في خطوة تعزز حضور دولة الكويت ضمن شبكة المطارات العالمية وتدعم جهود تطوير منظومة مطار الكويت الدولي وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية حيث يعد مجلس المطارات الدولي المنظمة العالمية التي تمثل مصالح المطارات ويضم 811 عضوا يديرون أكثر من 2200 مطار في أكثر من 160 دولة حول العالم ويعمل مجلس المطارات الدولي على تعزيز سلامة وأمن وكفاءة واستدامة المطارات وتعزيز جودة الخدمات وتجربة المسافر وتتيح عضوية الهيئة العامة للطيران المدني لمجلس المطارات الدولي الاستفادة من الخبرات والبيانات والبرامج التدريبية والمعايير الدولية والمشاركة في اللجان والفعاليات المتخصصة وتبادل أفضل الممارسات مع كبرى المطارات العالمية بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتطوير الكوادر الوطنية وتحسين تجربة المسافرين.

واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.