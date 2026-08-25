وفاة شخصين بالحصبة في ولاية بنسلفانيا

لقاح لمرض الحصبة

قال مسؤولون أمريكيون في مجال الصحة اليوم الثلاثاء إن اثنين من سكان بنسلفانيا توفيا بالحصبة، في أول حالتي وفاة من هذا النوع في الولاية منذ 35 عاما، مع تسجيل 393 حالة إصابة بالمرض في 28 مقاطعة منذ بداية 2026.

وذكرت وزارة الصحة في بنسلفانيا أن الشخصين، وهما من سكان مقاطعة لانكستر، لم يتلقيا اللقاح. ولم تكشف الوزارة عن تفاصيل أخرى، وأرجعت سبب ذلك إلى اعتبارات تتعلق بالخصوصية.

وقالت ديبرا بوجن وزيرة الصحة في الولاية “الناس ليسوا على دراية بهذا المرض ولا يدركون تماما مدى خطورته المحتملة لأنه تم القضاء على الحصبة إلى حد كبير في الولاية منذ أكثر من ثلاثة عقود”.

وارتفعت حالات الإصابة بالحصبة في الولايات المتحدة هذا العام، وسجلت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها 2777 حالة مؤكدة على مستوى البلاد حتى 20 أغسطس آب.

ويمثل إجمالي الأعداد لعام 2026 أعلى عدد من الحالات في الولايات المتحدة في عام واحد منذ عودة هذا المرض شديد العدوى للظهور على نطاق واسع في الفترة ما بين عامي 1989 و1991، مع تسجيل أكثر من 55 ألف حالة إصابة و123 وفاة.

ولم ترد وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية بعد على طلب من رويترز للتعليق.