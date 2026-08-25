“التربية” تواصل تعزيز جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد 2026 – 2027

وزارة التربية تواصل استعداداتها لتوفير مختلف الاحتياجات التعليمية واللوجستية للمدارس

أكدت وزارة التربية مواصلة استعداداتها لتوفير مختلف الاحتياجات التعليمية واللوجستية للمدارس بما يضمن انطلاقة منظمة للعام الدراسي الجديد 2026 – 2027 وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير التربية سيد جلال الطبطبائي.

وقالت وزارة التربية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن إدارة التوريدات والمخازن تواصل أعمال تجهيز وتعزيز المدارس باحتياجاتها من الأثاث المدرسي وفق كشوف الاحتياج الواردة من الجهات المختصة وخطط التوزيع المعتمدة بما يسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلبة والمعلمين مع بدء الدراسة.

وأشارت إلى أن أعمال التجهيز والتعزيز تشمل حاليا 161 مدرسة موزعة على مختلف المناطق التعليمية ضمن خطة تستند إلى الاحتياجات الفعلية لكل مدرسة بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد وضمان وصول التجهيزات إلى المدارس وفق أولوياتها ومتطلباتها.

وأضافت أن الخطة تتضمن توفير وتعزيز المدارس بأكثر من 15 ألف قطعة من الأثاث الطلابي لمختلف المراحل التعليمية تشمل كراسي مخصصة لمرحلة رياض الأطفال وأثاثا ملائما للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة والثانوية إلى جانب طاولات طلابية مطورة قابلة للتشكيل وإعادة التنظيم بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة التعليمية.

وذكرت الوزارة أن أعمال التجهيز لا تقتصر على توفير الأثاث وإنما تأتي ضمن توجه أوسع لتطوير البيئة المدرسية ورفع كفاءة المرافق والتجهيزات بما يتناسب مع احتياجات العملية التعليمية مع الاستمرار في متابعة عمليات التوريد والتوزيع والتجهيز لضمان إنجازها وفق الخطط الزمنية المحددة.

وشددت وزارة الترببة على استمرارها بتنفيذ استعداداتها للعام الدراسي الجديد عبر مختلف المسارات التعليمية والإدارية والفنية واللوجستية في إطار منظومة متكاملة تهدف إلى ضمان جاهزية المدارس واستقبال الطلبة في بيئة تعليمية مهيأة بما يعكس حرص الوزارة على توفير أفضل الظروف لانطلاقة مستقرة وناجحة للعام الدراسي 2026 – 2027.