×
×

دولة الكويت ترحب بقرار الولايات المتحدة رفع اسم الجمهورية العربية السورية من قائمة الدول الراعية للارهاب

وزارة الخارجية
الكويت مميز
نُشر :
س
س

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بقرار الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة رفع اسم الجمهورية العربية السورية الشقيقة من قائمة الدول الراعية للارهاب باعتباره خطوة مهمة نحو دعم تعافي سوريا وإعادة إعمارها وتنميتها وتعزيز عودتها إلى دورها الطبيعي إقليميا ودوليا.

وجددت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء موقف دولة الكويت الثابت والداعم لكل ما من شأنه تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق والحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية الشقيقة وسيادتها وسلامة أراضيها وبما يضمن لأبنائها مستقبلا آمنا ومستقرا.

اقرأ ايضا

الهلال الأحمر الكويتي توزع وجبات إفطار الصائم وكسوة العيد في جزر القمر
الهيئة العامة للبيئة ترصد نفوق عدد من أسماك (الجم) على شواطئ الصليبيخات
مجلس الوزراء: إيقاف الرحلات التجارية المباشرة مع جمهورية الهند نظرا للأوضاع الصحية