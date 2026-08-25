دولة الكويت ترحب بقرار الولايات المتحدة رفع اسم الجمهورية العربية السورية من قائمة الدول الراعية للارهاب

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بقرار الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة رفع اسم الجمهورية العربية السورية الشقيقة من قائمة الدول الراعية للارهاب باعتباره خطوة مهمة نحو دعم تعافي سوريا وإعادة إعمارها وتنميتها وتعزيز عودتها إلى دورها الطبيعي إقليميا ودوليا.

وجددت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء موقف دولة الكويت الثابت والداعم لكل ما من شأنه تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق والحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية الشقيقة وسيادتها وسلامة أراضيها وبما يضمن لأبنائها مستقبلا آمنا ومستقرا.