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رئيس الأركان العامة للجيش يبحث مع ملحقين عسكريين لدى البلاد تعزيز التعاون المشترك

رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان مع الملحق العسكري للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة العميد الركن عدنان آل خطاب
الكويت مميز
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بحث رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان اليوم الثلاثاء مع عدد من الملحقين العسكريين الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يدعم العلاقات العسكرية بين دولة الكويت والدول الشقيقة والصديقة.

وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان صحفي أن ذلك جاء لدى استقبال الفريق الشريعان – كل على حدة – الملحق العسكري للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة العميد الركن عدنان آل خطاب والملحق العسكري لجمهورية مصر العربية الشقيقة العميد أركان حرب مصطفى الدلال والملحق العسكري الأسترالي العقيد دين كلارك.

رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان مع الملحق العسكري الأسترالي العقيد دين كلارك
رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان مع الملحق العسكري لجمهورية مصر العربية الشقيقة العميد أركان حرب مصطفى الدلال

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