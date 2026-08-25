الحرس الوطني يعلن اختيار 47 متقدما للالتحاق بدورة الطلبة الضباط حملة الثانوية

الحرس الوطني

أعلن الحرس الوطني اليوم الثلاثاء اختيار 47 متقدما للالتحاق بدورة الطلبة الضباط حملة شهادة الثانوية العامة عبر قرعة علنية أجريت بعد استيفائهم الإجراءات القانونية واجتيازهم مراحل القبول كافة.

وأكد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد البرجس في بيان صحفي حرص قيادة الحرس الوطني على تطبيق الأسس والمعايير التي تضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وأوضح الفريق البرجس أن القرعة أجريت بصورة علنية وبثت عبر حساب الحرس الوطني الرسمي على منصة (إنستغرام) تأكيدا لنهجه في ترسيخ الشفافية والمساواة بين المتقدمين متمنيا للمقبولين التوفيق والنجاح ليواصلوا مع إخوانهم في الحرس الوطني مسيرة الدفاع عن الوطن بعد تخرجهم في الدورة.

وذكر البيان أن اختيار المتقدمين جاء وفق الشواغر المتاحة للقبول في الحرس الوطني خلال العام الحالي مبينا أنه سيتم إلحاقهم بكلية (علي الصباح) العسكرية وكلية (الملك خالد) العسكرية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وكلية (أحمد بن محمد) العسكرية في دولة قطر الشقيقة وأكاديمية الدرك في الجمهورية التركية الصديقة.