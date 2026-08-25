“الشؤون” و”الغذاء”: استمرار الجولات المشتركة لضمان التزام “التعاونيات” باللوائح والاشتراطات

لقطة جماعية لمسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة للغذاء والتغذية خلال الجولة التفتيشية في جمعية القادسية التعاونية

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة للغذاء والتغذية اليوم الثلاثاء استمرار الجولات التفقدية المشتركة والعشوائية على الجمعيات التعاونية لضمان التزامها باللوائح والقوانين المنظمة والاشتراطات الصحية للحفاظ على سلامة المستهلكين وأموال المساهمين.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مشتركة قام بها كل من وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة الدكتور سيد عيسى والمدير العام لشؤون التفتيش والرقابة في هيئة (الغذاء) الدكتور سعود الجلال في جمعية القادسية التعاونية.

وقال عيسى في تصريح صحفي إن الجولة تأتي ضمن زيارات ميدانية عشوائية شملت الاطلاع على آلية الاستلام والتسليم والتخزين لمختلف المواد الغذائية لافتا إلى أن الجولة ستشمل عدة جمعيات خلال الفترة المقبلة للتأكد من سلامة إجراءاتها وسير عملها.

وأوضح أن مشاركة هيئة (الغذاء) تهدف إلى فحص المواد الغذائية فيما تتابع وزارة (الشؤون) مدى التزام الجمعية باللوائح مشيرا إلى أنه في حال رصد مخالفات مالية أو إدارية جسيمة يتم تشكيل لجان تدقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة كعزل أو حل مجالس الإدارات وتعيين مجالس لتصويب المسار.

وأكد عيسى أن تطبيق القانون سيكون على الجميع دون استثناء مشيرا إلى أن اللائحة الجديدة رقم 196 لسنة 2026 ستشكل نقلة نوعية في الخدمات بعد الانتهاء من المنصة الإلكترونية ما ينعكس إيجابا على المواطن والتاجر والمستثمر.

من جانبه قال الجلال في تصريح مماثل إن الجولة شملت التفتيش على الاشتراطات الصحية ومستوى النظافة وطريقة التخزين في مخازن الجمعية بهدف رصد أي ملاحظات وتلافيها لحماية المستهلك.

وأضاف الجلال أنه تم تسجيل بعض الملاحظات خلال الجولة والتنبيه إلى ضرورة معالجتها حيث ستتم زيارة الجمعية مرة أخرى بعد ثلاثة أيام للتأكد من الالتزام الكامل بالاشتراطات المطلوبة.

وأكد أن هذه الحملة التفتيشية مستمرة لتشمل جميع المحافظات والجمعيات التعاونية مبينا أن مفتشي الهيئة يعملون على مدار الساعة في كل مراكز التفتيش.

ودعا إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مواد غذائية منتهية الصلاحية عبر منصة (راقب) أو منصات الهيئة في وسائل التواصل الاجتماعي لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع البلاغات كافة.