سمو رئيس مجلس الوزراء يرافقه الوزراء يقوم بجولة تفقدية لمشروع مطار الكويت الدولي الجديد T2

سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يرافقه الوزراء يقوم بجولة تفقدية لمشروع مطار الكويت الدولي الجديد T2

قام سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله يرافقه معالي الوزراء بجولة تفقدية اليوم الثلاثاء لمشروع مطار الكويت الدولي الجديد T2 وذلك على هامش اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد برئاسة سموه حفظه الله في مبنى الركاب لمشروع مطار الكويت الدولي الجديد T2.

واستمع سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والوزراء خلال الجولة التفقدية إلى شرح قدمه كل من معالي وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح ومعالي وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان وسعادة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك الحمود الجابر الصباح والقائمين على المشروع حول كافة التفاصيل المتعلقة بمشروع مطار الكويت الدولي الجديد T2 وآخر المستجدات بشأن الموقف التنفيذي للمشروع وكل ما يتعلق بمتابعة التقدم في أعمال المشروع وفقا لحزم المشروع الثلاثة وهي:

الحزمة رقم 1 الخاصة بإنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد.

الحزمة رقم 2 الخاصة بإنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة المباني الخدمية والطرق المؤدية لمبنى الركاب الجديد ومواقف السيارات.

الحزمة رقم 3 الخاصة بإنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مواقف وممرات الطائرات والمباني الخدمية لمبنى الركاب الجديد.

وأكد سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على أهمية مشروع مطار الكويت الدولي الجديد T2 باعتباره أحد المشاريع التنموية الكبرى بالبلاد مشددا سموه حفظه الله على أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات الحكومية مع وزارة الأشغال العامة لتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه تنفيذ المشروع بهدف تسريع وتيرة العمل به لتحقيق التقدم المستمر في تنفيذ هذا المشروع الحيوي وفق الجدول الزمني المحدد لتشغيله كون هذا المشروع يعد مرحلة نوعية في مجال النقل الجوي لدولة الكويت.

وأعرب سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله عن خالص شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها معالي وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح ومعالي وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان وسعادة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك الحمود الجابر الصباح والقائمون على المشروع والجهات الحكومية المعنية بالمشروع ممثلة في وزارة الداخلية ووزارة المالية وديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع والجهاز المركزي للمناقصات العامة على دورهم في تسريع وتيرة تنفيذ أعمال المشروع.