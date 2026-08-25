شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية تصدر تقرير الاستدامة لعام 2025

أصدرت شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية تقرير الاستدامة لعام 2025، والذي يصدر للعام الثالث على التوالي، تأكيدًا على التزامها بممارسات الأعمال المسؤولة وتعزيز الشفافية وخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل. يستعرض التقرير أبرز جهود الشركة وتقدمها في مجالات الاستدامة، من خلال أربعة محاور رئيسية تشمل الاستدامة في بيئة العمل، والمسؤولية المجتمعية، والحوكمة المسؤولة، والاستدامة البيئية مسلطًا الضوء على المبادرات التي تدعم تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الأثر الإيجابي للشركة. وقد أُعد التقرير وفقًا لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI Standards 2021)، بما يعكس التزام الشركة بتعزيز ممارسات الإفصاح ودمج مبادئ الاستدامة في مختلف أعمالها.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، السيد فيصل علي المطوع: “مع استمرارنا في مسيرتنا، سنواصل تعزيز ممارساتنا في مجال الاستدامة مع الحفاظ على تركيزنا على التميز التشغيلي والنمو المسؤول. ومن خلال دمج الاستدامة في طريقة إدارتنا لموظفينا ومواردنا وعلاقاتنا، نسعى إلى تحقيق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة والإسهام بشكل إيجابي في خدمة المجتمعات التي نعمل فيها.”

وفي إطار جهودها لتعزيز الاستدامة في بيئة العمل، واصلت الشركة ترسيخ ثقافة الجودة والتميز التشغيلي، محققةً نسبة امتثال بلغت 94% لمعايير سلامة الأغذية ومتطلبات العلامات التجارية، مع الحفاظ على تطبيق المعايير الدولية للجودة، بما في ذلك شهادة ISO 9001:2015. وانعكست هذه الجهود على تجربة العملاء، حيث حققت الشركة 4.21 من 5 في مؤشر رضا العملاء (CSAT)، إلى جانب معدل رضا تجاوز 76% عن تجربة خدمة العملاء.

وفي مجال المسؤولية المجتمعية، استمرت الشركة في الاستثمار في تنمية كوادرها البشرية، حيث نفذت 5,069.89 ساعة تدريبية خلال عام 2025، بزيادة بلغت 85% مقارنة بالفترة السابقة. كما ارتفعت نسبة الموظفين الذين تلقوا تقييمات دورية للأداء والتطوير المهني بنسبة 15%، بالتزامن مع انخفاض معدل ترك الموظفين للعمل بنسبة 25%، بما يعكس جهودها في توفير بيئة عمل داعمة ومستقرة. كما استثمرت شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية 1.7 مليون دينار كويتي في مبادرات وبرامج مجتمعية دعمت مجموعة من القضايا الاجتماعية والتعليمية والإنسانية في دولة الكويت، بما يعكس التزامها بإحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمع.

وواصلت الشركة تعزيز ممارسات الحوكمة المؤسسية، حيث بلغت نسبة تمثيل النساء في مجلس الإدارة 44.44%. كما لم تُسجّل الشركة أي انتهاكات جوهرية للامتثال أو خروقات لبيانات العملاء، مما يعكس قوة أطر الحوكمة والالتزام بممارسات الأعمال المسؤولة، إلى جانب حرصها على حماية المعلومات وتعزيز الثقة مع أصحاب المصلحة.

وضمن جهودها لتعزيز الأداء البيئي، سجلت الشركة انخفاضًا في عدد من مصادر الانبعاثات الرئيسية، بما في ذلك استهلاك الوقود في المركبات بنسبة 28.69%، واستهلاك الوقود في المرافق بنسبة 18.76%، وانبعاثات رحلات العمل بنسبة 16.37%، بما يعكس جهودها المستمرة للحد من أثرها البيئي. كما أسهمت مبادرات إعادة التدوير في تقليل الانبعاثات بما يعادل 146.42 طنًا من ثاني أكسيد الكربون، في إطار التزام الشركة بتعزيز كفاءة استخدام الموارد ودعم ممارسات الاستدامة.

يمكن الاطلاع على تقرير الاستدامة لعام 2025 وتحميله عبر الرابط التالي aaw.com/sustainability.