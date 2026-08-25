بنك الكويت الوطني يطلق عرض “العودة إلى المدارس” الحصري بالتعاون مع “إكسايت”

مساعد نائب الرئيس - إدارة البطاقات في بنك الكويت الوطني أنور البلام

في إطار حرصه المستمر على تقديم أفضل العروض والمزايا لعملائه ومواكبة احتياجاتهم في مختلف المواسم والمناسبات، أعلن بنك الكويت الوطني عن إطلاق عرض «العودة إلى المدارس» الحصري بالتعاون مع «إكسايت»، والذي يتيح للعملاء الاستفادة من خصم فوري إضافي بنسبة 20% عند التسوق عبر تطبيق «إكسايت» أو موقعها الإلكتروني المخصص، وذلك خلال الفترة من 27 إلى 29 أغسطس الجاري.

ويمنح العرض عملاء بنك الكويت الوطني من حاملي بطاقات Visa الائتمانية أو مسبقة الدفع المؤهلة فرصة الحصول على خصومات فورية على مجموعة واسعة من المنتجات التي يحتاجها الطلبة وأولياء الأمور استعداداً للعام الدراسي الجديد، تشمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة (Laptops) وملحقاتها، وشاشات الكمبيوتر، وبرامج Microsoft Office، والطابعات وملحقاتها وأحبارها، ووحدات التخزين الخارجية وذاكرات الفلاش، وأجهزة العرض (Projectors)، والأجهزة اللوحية (Tablets)، والهواتف النقالة.

يسري العرض عند حد أدنى للشراء يبلغ 50 ديناراً كويتياً، فيما يصل الحد الأقصى للخصم إلى 20 ديناراً كويتياً لكل عملية شراء، على أن يكون متاحاً لأول 350 عميلاً يومياً خلال فترة الحملة.

ولا تقتصر مزايا العرض على الخصم الفوري الإضافي، إذ يمكن للعملاء كذلك الاستفادة من المكافآت الحصرية المرتبطة ببطاقاتهم عند إجراء عمليات الشراء المؤهلة، حيث يحصل حاملو بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية على استرداد بنسبة 10% من قيمة مشترياتهم على شكل نقاط NBK KWT، فيما يحصل حاملو بطاقات Visa الوطني – الخطوط الجوية الكويتية (نادي الواحة) المؤهلة على ما يصل إلى 3 أميال نادي الواحة مقابل كل دينار كويتي يتم إنفاقه، بينما يكسب حاملو بطاقة Visa Signature الوطني أفيوس مسبقة الدفع 3 نقاط Avios مقابل كل دينار كويتي يتم إنفاقه.

وفي هذه المناسبة، قال مساعد نائب الرئيس – إدارة البطاقات في بنك الكويت الوطني، أنور البلام: “يحرص بنك الكويت الوطني على تقديم عروض استثنائية وحملات نوعية تضيف قيمة حقيقية لعملائه وتواكب احتياجاتهم وتطلعاتهم في مختلف المواسم والمناسبات على مدار العام. ويأتي عرض العودة إلى المدارس بالتعاون مع «إكسايت» في هذا الإطار، ليمنح العملاء فرصة الاستفادة من خصومات فورية ومزايا حصرية عند شراء المستلزمات والأجهزة التقنية اللازمة لأبنائهم استعداداً للعام الدراسي الجديد”.

وأضاف: “تعد فترة العودة إلى المدارس من الفترات المهمة التي تشهد زيادة في الطلب على الأجهزة الإلكترونية والتقنيات التعليمية التي أصبحت جزءاً أساسياً من العملية التعليمية الحديثة، لذلك حرصنا على توفير عرض متكامل يجمع بين التوفير الفوري والمكافآت الإضافية، بما يتيح لعملائنا تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مشترياتهم والاستمتاع بقيمة أكبر عند استخدام بطاقات الوطني عبر القنوات الرقمية لـ «إكسايت»”.

وأكد البلام أن هذا العرض لا يقتصر على الخصومات الفورية فقط، بل يتيح للعملاء الاستفادة من منظومة متكاملة من المكافآت التي توفرها مجموعة من بطاقات الوطني Visa الوطني الائتمانية ومسبقة الدفع، بما يضمن تجربة تسوق أكثر قيمة ومكافآت تناسب أنماط الإنفاق المختلفة.

ويواصل بنك الكويت الوطني تعزيز شراكاته الاستراتيجية مع أبرز العلامات التجارية الرائدة في السوق، لتقديم عروض حصرية ومبتكرة توفر مزايا حقيقية لعملائه وتمنحهم أفضل قيمة مقابل إنفاقهم، بما يعكس التزامه الدائم بالارتقاء بتجربتهم المصرفية ومكافأتهم على اختيارهم لبنك الكويت الوطني كشريكهم المصرفي المفضل.