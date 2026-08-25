سمو أمير البلاد يبعث رسالة خطية إلى الرئيس الكوري سلمها وزير الخارجية تتعلق بالعلاقات الثنائية والتطورات الراهنة

وزارة الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مع وزير خارجية جمهورية كوريا تشو هيون

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة خطية إلى فخامة الرئيس لي جيه ميونغ رئيس جمهورية كوريا الصديقة تتعلق بأواصر العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وسبل تعزيزها وتنميتها إلى جانب التطورات الراهنة في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان إنه قام بتسليم رسالة سموه حفظه الله ورعاه وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح إلى وزير خارجية جمهورية كوريا الصديقة تشو هيون خلال الاجتماع الذي تم بينهما اليوم الثلاثاء في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى عاصمة جمهورية كوريا سيؤول.

وأضافت أنه جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين الصديقين والتأكيد على الحرص المشترك على تعزيز أوجه التعاون والتنسيق في مختلف المجالات وعلى كافة الصعد بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر تقدما ويحقق المصالح المشتركة للجانبين.

وأشارت إلى أن الجانبين بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها المنطقة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار.