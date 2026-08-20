وكيل وزارة الصحة يتفقد مراكز صحية بمنطقة المطلاع للوقوف على مستوى الخدمات ومواكبتها لاحتياجات سكانها

وكيل وزارة الصحة الشيخ د. سلمان خليفة الصباح يتفقد عددا من المراكز الصحية في منطقة المطلاع

قام وكيل وزارة الصحة الكويتية الشيخ الدكتور سلمان خليفة الصباح اليوم الخميس بجولة تفقدية على عدد من المراكز الصحية بمنطقة المطلاع لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة ومدى مواكبتها للاحتياجات الصحية المتنامية لسكان المنطقة.

وذكرت وزارة الصحة في بيان صحفي أن وكيل الوزارة تفقد خلال الجولة عددا من العيادات والأقسام والخدمات المساندة واطلع على حركة المراجعين وآليات حجز وتنظيم المواعيد ومسارات تقديم الخدمة.

وأوضحت أن وكيل الوزارة استمع إلى شرح من المسؤولين والكوادر الصحية حول معدلات المراجعة وطبيعة الخدمات المقدمة وأبرز الاحتياجات التشغيلية كما التقى مع عدد من المراجعين واستمع إلى ملاحظاتهم وتجاربهم بشأن الخدمات المقدمة.

وأفادت بأن وكيل الوزارة ناقش مع المسؤولين والكوادر الطبية والفنية والإدارية سبل رفع الكفاءة التشغيلية للمراكز ودعم احتياجاتها من القوى العاملة والتجهيزات والخدمات وتحقيق الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة بما يعزز قدرة مرافق الرعاية الصحية الأولية على الاستجابة للطلب المتزايد على الخدمات.

ونقل البيان عن وكيل وزارة الصحة تأكيده على أهمية أن تكون المتابعة الميدانية أداة عملية لرصد الاحتياجات والتحديات بصورة مباشرة والعمل على معالجتها بما ينعكس على جودة الرعاية الصحية وتجربة المراجع.

وأكد أهمية أن يواكب التوسع في الخدمات الصحية النمو السكاني والعمراني في منطقة المطلاع والمناطق السكنية الجديدة من خلال التخطيط المستمر وفق الاحتياجات الفعلية بما يعزز سهولة الوصول إلى الرعاية الصحية واستدامة جودة الخدمات وكفاءتها.