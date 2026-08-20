دولة الكويت تدين وتستنكر هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية اليوم الخميس عن إدانة دولة الكويت واستنكارها للهجمات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا من المدنيين.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن استمرار هذه الهجمات يقوض الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار والتنفيذ الكامل للخطة الشاملة لإنهاء الصراع في قطاع غزة بكافة مراحلها وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2803.

كما أدانت استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سياساتها الاستيطانية غير الشرعية بالضفة الغربية المحتلة بما فيها المشروع الاستيطاني (إي 1) في انتهاك للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2334 مؤكدة رفضها لكافة الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.

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ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما في وقف هذه الاعتداءات والانتهاكات وصون حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.