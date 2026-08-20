الداخلية: العودة إلى تطبيق المدد القانونية لسمات الدخول وإذن الغياب مطلع سبتمبر المقبل

وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس انتهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية والعودة إلى تطبيق المدد القانونية لسمات الدخول وإذن الغياب اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل.



وقالت الوزارة في بيان صحفي إنه سيتم اعتبارا من 1 سبتمبر 2026 إيقاف العمل بالتمديد التلقائي لجميع سمات الدخول (الزيارة) بمختلف أنواعها للموجودين داخل البلاد والعودة إلى تطبيق المدد القانونية والإجراءات والضوابط المنظمة لسمات الدخول.



وأضافت أنه ستتم كذلك العودة إلى تطبيق المدد القانونية لإذن الغياب للمقيمين الموجودين خارج البلاد مع استمرار سريان المدة الاستثنائية الإضافية للمقيمين الذين غادروا البلاد بتاريخ 31 أغسطس 2026 وما قبله وذلك وفقا للضوابط المنظمة.



وأوضحت أن شهادة إثبات ترخيص الإقامة المستخرجة من التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) تعد المرجع الرسمي والمعتمد لتحديد تاريخ انتهاء إذن الغياب داعية المقيمين إلى الالتزام بالمدة المحددة فيها عند العودة إلى البلاد.



كما دعت (الداخلية) الجميع إلى الالتزام بأحكام القانون واللوائح المنظمة.