وزيرة الأشغال توجه بمتابعة أعمال البنية التحتية في منطقة اليرموك

جانب من الزيارة الميدانية لأعمال البنية التحتية لمنطقة اليرموك

وجهت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان بمتابعة أعمال البنية التحتية في منطقة اليرموك حيث قام مدير عام الإدارة العامة لشؤون الهندسة الصحية بالوزارة المهندس أنور البلوشي اليوم الخميس بزيارة ميدانية للوقوف على تلك الأعمال ومتابعتها.

وذكرت (الأشغال) في بيان صحفي ان نسبة الانجاز وفق البرنامج الزمني المعتمد لأعمال العقد الخاص بالبنية التحتية لمنطقة اليرموك تبلغ 72 في المئة في حين بلغت نسبة الإنجاز الفعلية المنفذة 92 في المئة.

وأضافت أنه تم الانتهاء من شبكتي الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار بنسبة 100 في المئة كما تم الانتهاء من شبكة الهاتف بنسبة 97 في المئة ومن شبكة إنارة الشوارع بنسبة 98 في المئة ومن جميع أعمال الكيربستون والبلاط بنسبة 100 في المئة.