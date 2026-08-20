وزارة التربية تعلن فتح باب التسجيل لاختبارات الكشف للالتحاق بمدارس الموهوبين عبر “سهل”

وزارة التربية

أعلنت وزارة التربية بالتعاون والتنسيق مع تطبيق (سهل) الحكومي اليوم الخميس عن فتح باب التسجيل لاختبارات الكشف للالتحاق بمدارس الموهوبين.

وقالت الوزارة في بيان صحفي أن ذلك يأتي في خطوة تعكس تكامل الجهود بين الجهات الحكومية لتطوير منظومة الخدمات الرقمية وتوسيع نطاق وصول الخدمات التعليمية إلى مختلف شرائح المجتمع وتوفير إجراءات أكثر سهولة وسرعة للمستفيدين عبر القنوات الحكومية الموحدة.

وبين أن إتاحة التسجيل عبر تطبيق (سهل) يأتي ضمن توجه وزارة التربية لتعزيز التكامل الحكومي في تقديم خدماتها بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المستفيد بالتوازي مع جهود الوزارة لاكتشاف الطلبة الموهوبين ورعاية قدراتهم وتنمية مواهبهم وتوفير البيئة التعليمية الداعمة لإبداعاتهم وطموحاتهم.

وكانت وزارة التربية أعلنت السبت الماضي عن إطلاق مشروع مدارس الموهوبين للعام الدراسي 2026 – 2027 بهدف بناء منظومة وطنية متكاملة لاكتشاف الطلبة الموهوبين وتوفير بيئة تعليمية مهيأة لتنمية قدراتهم وتعزيز الاستثمار في الطاقات الوطنية.