الأرصاد الجوية: طقس شديد الحرارة نهارا ومائل للحرارة ليلا ورطب في عطلة نهاية الأسبوع

مدينة الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون طقس البلاد في عطلة نهاية الأسبوع شديد الحرارة نهارا وحارا إلى مائل للحرارة ليلا ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية.

وقال مدير الإدارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي مصحوبا بكتلة هوائية حارة ورطبة نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار وتكون متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة على فترات متفرقة.

وأضاف العلي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون حارا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتراوح ما بين 20 و60 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار فيما تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 44 و46 درجة مئوية ويكون البحر معتدلا إلى عالي الموج ما بين 3 و6 أقدام.

وذكر أن الطقس الليلة يكون حارا إلى مائل للحرارة ويترسب الغبار تدريجيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية ما بين 12 و42 كيلومترا في الساعة أما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة فتتراوح ما بين 31 و33 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وبين أن الطقس نهار غد الجمعة يكون حارا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و38 كيلومترا في الساعة فيما تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 44 و46 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و5 أقدام.

وأفاد بأن الطقس غدا ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 15 و35 كيلومترا في الساعة وتتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 30 و32 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وعن الطقس نهار بعد غد السبت قال العلي إنه يكون شديد الحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و35 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب العالية ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين 45 و47 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و5 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة أما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة فتتراوح ما بين 31 و33 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و4 أقدام.