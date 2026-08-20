المالية: الإدارة العامة لشؤون أملاك الدولة ترد على 21841 استفسارا وإجراء خلال 7 أشهر

وزارة المالية

أعلنت وزارة المالية قيام الإدارة العامة لشؤون أملاك الدولة بالرد على 21841 استفسارا وإجراء خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 2026 بمعدل يتجاوز مئة معاملة في اليوم الواحد وذلك استجابة لطلبات الجهات الرقابية المختصة والنيابة العامة والهيئة العامة لشؤون القصر.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس أن هذا الحجم من العمل يعكس موقع الإدارة كمرجع أساسي للبيانات المتعلقة بأملاك الدولة مضيفة أن سرعة الاستجابة للجهات الطالبة تمثل ركيزة مباشرة في تمكين الرقابة على المال العام.

وأكدت (المالية) التزامها بمواصلة تطوير كفاءة العمل وتسريع توفير المعلومات بما يعزز الشفافية ويدعم متطلبات الحوكمة وحماية المال العام.