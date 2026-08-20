وزيرة الشؤون تبحث مع اتحاد التعاونيات تطوير الجوانب المالية والإدارية

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة مع مسؤولي اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الخميس مع رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية مريم العوض عددا من الملفات المالية والإدارية والتنظيمية المتعلقة بالاتحاد والجمعيات التعاونية.

وقالت الدكتورة الحويلة في تصريح صحفي عقب زيارتها إلى اتحاد الجمعيات التعاونية بحضور المدير العام للاتحاد بالتكليف فيصل المطيري والمراقب الإداري فايز المجلاد إنها ناقشت الكادر الوظيفي والهيكل التنظيمي للجمعيات التعاونية وعقود العمل الخاصة ووضع حلول للعقود غير المصدقة.

وأضافت أنها بحثت كذلك معالجة ازدواجية العمل في أكثر من جمعية تعاونية من خلال تطبيق الربط الآلي بين جميع الجمعيات بما يعزز الرقابة ويمنع الازدواجية مشددة على أهمية التكويت الفوري لوظيفة مسؤول فرع التموين ودعم الكوادر الوطنية وتمكينها.

وشددت على مواصلة تطوير منظومة العمل التعاوني وتعزيز الحوكمة والرقابة ومعالجة الملاحظات الإدارية والمالية بما يضمن رفع كفاءة العمل في مختلف الجمعيات التعاونية. وأشارت إلى تأكيدها خلال اللقاء أهمية تطبيق نظام البصمة لجميع العاملين بما يعزز الانضباط الوظيفي ويرفع كفاءة الأداء داخل منظومة العمل التعاوني.