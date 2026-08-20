لجنة إسكان المرأة: توزيع 330 مسكنا في تيماء والصليبية على المواطنات المستحقات

جانب من قرعة التوزيع

أجرت لجنة شؤون إسكان المرأة التابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم الخميس قرعة لتوزيع 330 مسكنا مؤجرا في منطقتي تيماء والصليبية على المواطنات المستحقات ضمن جهودها الرامية إلى توفير السكن الملائم للمرأة الكويتية.

وقالت رئيس اللجنة الشيخة بيبي اليوسف الصباح في تصريح صحفي إن هذه القرعة تعد الأكبر التي تنظمها اللجنة منذ بدء أعمالها وفي إطار الحرص على مواصلة جهودها لتوفير المسكن الملائم للمواطنات المستحقات وفق الضوابط المعتمدة.

وأوضحت الشيخة بيبي اليوسف أن اللجنة وزعت منذ بدء أعمالها حتى اليوم نحو 2000 مسكن على المواطنات الكويتيات وهذا العدد يمثل إنجازا مهما في مساعي اللجنة لتلبية الاحتياجات السكنية للفئات المستحقة.

وأضافت أن اللجنة ركزت في قرعة اليوم على عدد من الفئات ذات الأولوية وفي مقدمتها المطلقات والأرامل وذوات الإعاقة بالإضافة إلى صاحبات الرواتب المنخفضة.

وذكرت أن اللجنة وصلت في التعامل مع الطلبات المستحقة إلى عامي 2017 و2018 لافتة إلى أنها تراعي كذلك بعض الحالات التي تستدعي ظروفها الأسرية تسريع إجراءات دخولها القرعة والحصول على المسكن.

وبشأن الضوابط المنظمة للاستفادة من المساكن المؤجرة أكدت أن الضوابط المعمول بها لم تتغير مبينة أن اللجنة مددت المدة الممنوحة للمستفيدة للسكن الفعلي في المسكن بعد تسلمه من شهرين إلى ثلاثة أشهر مراعاة لظروف المواطنات.

وشددت الشيخة بيبي اليوسف على ضرورة إشغال المستفيدة للمسكن خلال هذه المدة وعدم إبقائه مغلقا مبينة أن إعادة الكشف على المنزل وعدم وجود المستفيدة فيه قد يعرضها لسحب المسكن وإلغاء الاستفادة.

ودعت المواطنات إلى التعاون مع اللجنة والاستجابة لطلبات تحديث البيانات والحضور عند استدعائهن مؤكدة مواصلة اللجنة جهودها لتوفير المسكن الملائم للمواطنات المستحقات وفق شعارها (منكم وإليكم).