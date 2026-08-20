سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا بشأن ملاحظات ومتطلبات مجموعة العمل المالي “FATF”

سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا بشأن ملاحظات ومتطلبات مجموعة العمل المالي "FATF"

ترأس سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اجتماعا بشأن ملاحظات ومتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF).

وناقش الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بالتعاون والتنسيق بين مختلف جهات الدولة المعنية لضمان الالتزام بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كأولوية استراتيجية وبما يعزز جاهزية دولة الكويت واستيفائها للمتطلبات والمقاييس الدولية.

حضر الاجتماع وزير العدل ناصر يوسف السميط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم ووزير التجارة والصناعة أسامة خالد بودي والمستشار بديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور باسل حمود مالك الصباح ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ومحافظ بنك الكويت المركزي باسل أحمد الهارون وعدد من ممثلي الجهات المعنية المختصة.